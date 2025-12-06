Τα ζώδια που δεν αντέχεις να έχεις μαζί σου σε ταξίδι

Κάποιοι είναι η ιδανική συντροφιά στα ταξίδια: καλόβολοι, δραστήριοι, οργανωτικοί και αισιόδοξοι.

Άλλοι, είναι ικανοί να χαλάσουν ακόμα και την πλέον υποσχόμενη ταξιδιωτική εμπειρία. Όπως τα παρακάτω τρία ζώδια, που αν αναζητάμε συνταξιδιώτες για την επόμενη εξόρμησή μας, ίσως πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά να βγάλουμε από τη λίστα μας όπως αναφέρει το marieclaire.gr. Ειδικά αν δεν έχουμε ξαναταξιδέψει μαζί τους ποτέ στο παρελθόν.

Κριός

Αν και ιδανική παρέα για μια έξοδο για ποτό, καθώς βρίσκεται υπό την επιρροή του Άρη, του πλανήτη της δράσης, συνηθίζει να ακολουθεί κάθε παρόρμησή του χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν – ακόμα και αν αυτό σημαίνει, πρακτικά, να σας αφήσει μόνους σε μια άγνωστη πόλη για να επισκεφτεί ένα αξιοθέατο χωρίς καν να σας προτείνει να τον συνοδεύσετε. Έτσι, αντί να βρεθείτε να χαλαρώνετε σε κάποια παραλία ή ένα παριζιάνικο μπιστρό, μπορεί να πιάσετε τον εαυτό σας να του στέλνει μηνύματα του τύπου «Πού είσαι; Έχω αρχίσει να ανησυχώ!». Στην πραγματικότητα δεν χρειάζεται να ανησυχείτε: θα εμφανιστεί ξανά μπροστά σας, αργά ή γρήγορα, με ύφος σαν να μη συμβαίνει τίποτα.

Δίδυμος

Είναι πολύ διασκεδαστικός στην παρέα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ενδείκνυται και για ένα ταξίδι. Απρόβλεπτος, ανοργάνωτος, μπορεί εύκολα να σας παρασύρει στο χάος του. Αν υπάρχει κάποιος που αργεί συστηματικά να φτάσει στο αεροδρόμιο, είναι αυτός. Αν υπάρχει κάποιος που καθυστερεί όλη την παρέα σε ένα road trip επειδή κόλλησε με τις ώρες στο πωλητήριο ενός μουσείου, είναι πάλι αυτός. Μαζί με το χάος του θα έρθουν και τα δυσάρεστα απρόοπτα, όπως η εξαφάνιση μιας βαλίτσας, η απώλεια ενός εισιτηρίου ή ακόμα και η κλοπή μιας τσάντας που μπορεί να σας οδηγήσει όχι στη Φοντάνα ντι Τρέβι αλλά σε αστυνομικό τμήμα στο κέντρο της Ρώμης.

Αιγόκερως

Μαζί του θα απολαύσετε την προετοιμασία ενός ταξιδιού, την οποία θα αναλάβει πρόθυμα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, από τα αεροπορικά εισιτήρια μέχρι το εστιατόριο όπου δεν βρίσκεις τραπέζι για κράτηση ούτε για δείγμα. Φτάνοντας όμως στον προορισμό σας, θα διαπιστώσετε ότι το πρόγραμμα που θα έχει σχεδιάσει για όλους σας δεν θα αφήνει το παραμικρό περιθώριο αυτοσχεδιασμού και αυθορμητισμού, ακόμα και αν μιλάμε για μια τόσο ολιγόλεπτη παρόρμηση όσο το να σταθείτε να βγάλετε μια φωτογραφία στον βοτανικό κήπο της πόλης ή να απολαύσετε ένα currywurst στο όρθιο, σε καντίνα του Βερολίνου. Όχι: θα σας πιέζει να προχωρήσετε για να μη χάσετε την επόμενη δραστηριότητα, που έχει κλείσει μήνες πριν.