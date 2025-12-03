Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο

Το να φοράτε διαφορετικά χρώματα μπορεί να επηρεάσει τα συναισθήματά και τις συμπεριφορές σας, όπως δείχνει η ψυχολογία των χρωμάτων.

Οι έμπειροι αστρολόγοι πηγαίνουν τα πράγματα ένα βήμα παραπέρα. Όπως αναφέρει το enikos.gr κάθε ζώδιο συνδέεται με συγκεκριμένα χρώματα που πρέπει να υιοθετούνται, αλλά και με αταίριαστες αποχρώσεις που πρέπει να αποφεύγονται.

Αυτές οι ορισμένες «άτυχες» αποχρώσεις και τόνοι μπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις πάνω σας, διαταράσσοντας τη συνολική σας αρμονία και ευημερία. Εξετάζοντας τον κυβερνήτη του κάθε ζωδίου, μπορούμε να αναγνωρίσουμε ποια χρώματα είναι πιο πιθανό να ενισχύσουν τις ενέργειές του και ποια θα μπορούσαν να εμποδίσουν την ανάπτυξή του.

Για παράδειγμα, ο Κριός χαρακτηρίζεται από τον ενθουσιώδη και δυναμικό του χαρακτήρα. Τα μαύρα ρούχα μπορούν να εμποδίσουν τους Κριούς από το να εξελιχθούν και να προχωρήσουν μπροστά, ενώ το κόκκινο, το αγαπημένο τους χρώμα, ενισχύει σημαντικά την ενέργειά τους. Πιθανότατα αναρωτιέστε τι συμβαίνει αν φορέσετε το άτυχο χρώμα σας.

Αν και η «καταστροφή» μπορεί να μην σας χτυπήσει αμέσως, το να φοράτε αυτό το χρώμα μπορεί να δημιουργήσει μια αίσθηση ενεργειακής αντίστασης, κάνοντάς σας να νιώθετε σαν να εμποδίζεται η ικανότητά σας να ζείτε την καλύτερη δυνατή ζωή σας. Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι αυτή η αστρολογική μέθοδος είναι απλώς ένα εργαλείο και όχι ο κανόνας.

Για παράδειγμα, ένας Δίδυμος μπορεί να ανακαλύψει ότι το συνήθως άτυχο χρώμα του, το κόκκινο, είναι στην πραγματικότητα το αγαπημένο του. Τελικά, έχει να κάνει με το τι επιθυμείτε να πετύχετε και να προσελκύσετε στη ζωή σας.

Το γρουσούζικο χρώμα σας, ανάλογα με το ζώδιό σας

Κριός: Το μαύρο

Ταύρος: Το μωβ

Δίδυμος: Το κόκκινο

Καρκίνος: Το γκρι

Λέων: Το λευκό

Παρθένος: Το πορτοκαλί

Ζυγός: Οι νέον αποχρώσεις

Σκορπιός: Το ξεθωριασμένο άσπρο

Τοξότης: Το σκούρο καφέ

Αιγόκερως: Το κίτρινο

Υδροχόος: Το χρυσό

Ιχθύες: Το σκούρο μπλε

Κριός: Το μαύρο

Ο Κριός είναι γνωστός για την ενέργεια και το πάθος του. Το ζώδιο αυτό της φωτιάς, πρέπει να αποφεύγει το μαύρο, το οποίο περιορίζει και επισκιάζει την ενέργειά του. Το μαύρο μπορεί να του δημιουργήσει δυσφορία.

Ακόμη, υπονομεύει την αυτοπεποίθησή του, κάνοντάς τον να αμφιβάλλει για τις αποφάσεις και τις ενέργειές του. Ακόμη, αναχαιτίζει τη φυσική ροή του ενθουσιασμού του, σβήνοντας τη σπίθα της έμπνευσής του.

Ταύρος: Το μωβ

Ο Ταύρος πρέπει πάση θυσία να αποφεύγει το μωβ. Ως ζώδιο της γης, ο Ταύρος είναι γειωμένος, βασίζεται στις πεποιθήσεις του και προτιμά να ισορροπεί τη δουλειά με την διασκέδαση. Αν και είναι πολύ εργατικός, ο Ταύρος δεν βιάζεται όταν δουλεύει. Το μωβ μπορεί να διαταράξει τον πυρήνα της προσωπικότητάς του, κάνοντάς τον να εστιάσει τη συγκέντρωση πλούτου, καθώς το χρώμα αυτό συνδέεται με την έντονη υλιστική επιδίωξη.

Από τη στιγμή που το μωβ είναι ένας συνδυασμός του κόκκινου και του μπλε, η επιθετική και έντονη φύση του κόκκινου, είναι εξ ορισμού ακατάλληλη για τον Ταύρο.

Δίδυμος: Το κόκκινο

Το γρουσούζικο χρώμα του Διδύμου, είναι το κόκκινο, ένα χρώμα που πνίγει τη δημιουργικότητά του. Έντονο και τολμηρό, το κόκκινο είναι δυνατό και δεν ταιριάζει στους Διδύμους. Μπορεί να οδηγήσει σε αισθήματα άγχους και σύγχυσης.

Ακόμη, σχετίζεται με τον θυμό και συγκρούσεις, καταστάσεις που οι Δίδυμοι απεχθάνονται. Ακόμη, το πορτοκαλί είναι γρουσούζικο επειδή ενισχύει την τάση του προς την απαισιοδοξία.

Καρκίνος: Το γκρι

Ο Καρκίνος πρέπει ν’ αποφεύγει το γκρι, ένα χρώμα που συνδέεται με την αρνητικότητα και το ζοφερότητα κάτι που ίσως επιβαρύνει τη φυσική του ροπή προς τη μελαγχολία, το άγχος και την κατάθλιψη. Το γκρι έρχεται σε αντίθεση με την ήρεμη ενέργεια του Καρκίνου, προκαλώντας του άσκοπο στρες.

Ακόμη, ο Καρκίνος πρέπει ν’ αποφεύγει το βουργουνδί. Αυτό το βαθύ κόκκινο, μπορεί να είναι υπερβολικά σκληρό και να φέρει ανισορροπία στον Καρκίνο, διαταράσσοντας το αίσθημα της ασφάλειας που έχει ανάγκη.

Λέων: Το λευκό

Ο Λέων πρέπει πάση θυσία ν’ αποφεύγει τις αποχρώσεις των παστέλ και του άσπρου. Οι ήπιες αποχρώσεις του λευκού νοθεύουν το παθιασμένο πνεύμα του, κάνοντάς τον παθητικό και αδρανή. Αυτά τα χρώματα εξασθενούν την ενέργειά του, προκαλώντας του θλίψη και νωθρότητα.

Ειδικά το λευκό πρέπει να αποφεύγεται αυτού υπονομεύει την αυτοπεποίθησή του.

Ο Λέων είναι γενναιόδωρος και θαρραλέος και, ένα ροζ θα τον κάνει να νιώθει μικρός και διστακτικός.

Παρθένος: Το πορτοκαλί

Το πορτοκαλί γενικά θεωρείται γρουσούζικο για τον Παρθένο. Είναι ένα χρώμα που αποσυντονίζει τον Παρθένο. Οι Παρθένοι είναι πρακτικοί και σχολαστικοί, δεν τους εκφράζει το έντονο πορτοκαλί.

Η ένταση της ενέργειας αυτού του χρώματος, κατακλύζει και πνίγει την εσωστρεφή και συγκρατημένη φύση του. Ο Παρθένος εκτιμά την οργάνωση και τη σταθερότητα, προτιμώντας να μην διαταράσσει το παρόν με παρορμητικότητα. Γι’ αυτό και το πορτοκαλί του προκαλεί υπερδιέγερση.

Ζυγός: Οι νέον αποχρώσεις

Ο Ζυγός συνδέεται με ήπια χρώματα που συμβολίζουν την αρμονία και την ομορφιά, αντανακλώντας τη γαλήνια φύση τους. Γι’ αυτό καλό είναι ν’ αποφεύγει τα έντονα, νέον χρώματα, καθώς αυτά διαταράσσουν την ήρεμη και γαλήνια φύση τους.

Οι παλέτες νέον είναι υπερβολικά τολμηρές και σφοδρές, κάτι που έρχεται σε σύγκρουση με το εκλεπτυσμένο γούστο και τη χάρη του Ζυγού. Οι έντονες αποχρώσεις του νέον δεν ταιριάζουν καθόλου στον Ζυγό.

Σκορπιός: Το ξεθωριασμένο άσπρο

Ο Σκορπιός είναι παθιασμένος από τη φύση του και έντονος ως άνθρωπος. Περιβάλλεται από σκούρα χρώματα που ενισχύουν την εγγενή δύναμή του. Έτσι, τα φωτεινά χρώματα, όπως τα παστέλ ή το ξεθωριασμένο άσπρο, θεωρείται γρουσούζικο για τον Σκορπιό.

Τα φωτεινά και έντονα αυτά χρώματα, εξασθενίζουν την αύρα του Σκορπιού, οδηγώντας σε σύγχυση και απομάκρυνση. Θεωρείται ότι, τα χρώματα αυτά, δεν ταιριάζουν στον Σκορπιό, καθώς αυτό το ζώδιο του νερού, είναι η ενσάρκωση της έντασης και του μυστηρίου. Έτσι, τα φωτεινά χρώματα νοθεύουν τη φυσική τους ενέργεια.

Τοξότης: Το σκούρο καφέ

Το μαύρο, το σκούρο πράσινο, και κυρίως, το σκούρο καφέ θεωρούνται άτυχα χρώματα για τους Τοξότες. Αυτές οι αποχρώσεις μπορούν να καταπνίξουν τη φυσικά αισιόδοξη φύση τους. Ως ζώδιο της φωτιάς που κυβερνάται από τον Δία, τον πλανήτη της περιπέτειας και της ελευθερίας, ο Τοξότης ευδοκιμεί με ζωντανή και αναζωογονητική ενέργεια.

Αυτές οι πιο σκούρες αποχρώσεις μπορεί να γίνουν υπερβολικά περιοριστικές, κάτι που μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με το περιπετειώδες πνεύμα ενός Τοξότη. Σε αυτή την αστρολογική προσωπικότητα δεν αρέσει τίποτα που αμβλύνει το επεκτατικό της όραμα ή εμποδίζει την επιθυμία της να κινείται ελεύθερα και να εξερευνά τον κόσμο.

Αιγόκερως: Το κίτρινο

Ο Αιγόκερως είναι ένα ζώδιο της γης που κυβερνάται από τον Κρόνο, ο οποίος εμφυσά μια αίσθηση πειθαρχίας και πρακτικότητας. Όσοι έχουν γεννηθεί κάτω από το ζώδιο του Αιγόκερω ευδοκιμούν σε γήινους τόνους παρά σε ζωντανά χρώματα. Αποχρώσεις όπως το κίτρινο, το νέον και το μοβ θεωρούνται άτυχες για τους Αιγόκερους.

Ως το τελευταίο ζώδιο της γης του ζωδιακού κύκλου, οι Αιγόκεροι ενθαρρύνονται να φορούν χρώματα που τους βοηθούν να αισθάνονται προσγειωμένοι. Τείνουν να αποφεύγουν αποχρώσεις που είναι πολύ ενοχλητικές ή υπερβολικά διεγερτικές, καθώς αυτές μπορούν να διαταράξουν την ήρεμη, γαλήνια νοοτροπία τους.

Αυτή η ηρεμία τους επιτρέπει τον ψυχικό χώρο να επικεντρωθούν στο να γίνουν αποτελεσματικοί ηγέτες και γενικά επιτυχημένοι.

Υδροχόος: Το χρυσό

Ο Υδροχόος είναι ένα ζώδιο του αέρα γνωστό για τη διορατικότητα και την ευφυΐα του. Συντονίζεται με ψυχρούς τόνους και όχι με ζωντανά χρώματα, καθιστώντας το κίτρινο, το πορτοκαλί και το χρυσό να θεωρούνται άτυχα χρώματα για τους Υδροχόους. Το να φοράτε αυτές τις φωτεινές αποχρώσεις μπορεί να δημιουργήσει μια σύγκρουση με την προσωπικότητα του Υδροχόου, οδηγώντας ενδεχομένως σε αρνητικές σκέψεις.

Ο Υδροχόος έχει μια φουτουριστική οπτική για τη ζωή, που χαρακτηρίζεται από βαθιά ενσυναίσθηση για τους άλλους. Η ιδιοσυγκρασία του είναι ψυχρή και ήρεμη, και ευδοκιμεί σε περιβάλλοντα που ενισχύουν τη συναισθηματική του ευημερία μέσω ψυχρών χρωμάτων. Ως εκ τούτου, φωτεινά χρώματα όπως το κίτρινο, το πορτοκαλί και το χρυσό μπορούν να σηματοδοτήσουν κίνδυνο και μπορεί να αναδείξουν τις πιο ασταθείς πτυχές της προσωπικότητάς τους.

Ιχθύες: Το σκούρο μπλε

Οι Ιχθύες, το τελευταίο ζώδιο του ζωδιακού κύκλου, ταξινομούνται ως ζώδιο του νερού. Είναι γνωστοί για την ειρηνική και ήρεμη φύση τους, βρίσκοντας συχνά χαρά στους δικούς τους παραμυθένιους κόσμους. Κυβερνώνται από τον Ποσειδώνα, τον πλανήτη που συνδέεται με τα όνειρα και τη φαντασία. Λόγω της χαλαρής διάθεσής τους, οι Ιχθύες θα πρέπει να αποφεύγουν να φορούν σκούρα και έντονα χρώματα όπως το σκούρο μπλε ή το μαύρο.

Αυτά τα χρώματα, που συχνά συνδέονται με μια σκοτεινή ατμόσφαιρα, έρχονται σε έντονη αντίθεση με τις ευαίσθητες, ήρεμες και ρομαντικές ιδιότητες που καθορίζουν αυτό το ζώδιο. Στην πραγματικότητα, αυτές οι πιο σκούρες αποχρώσεις μπορεί να οδηγήσουν σε συναισθήματα κατάθλιψης, ακόμη και επιθετικότητας, τα οποία δεν είναι χαρακτηριστικά ενός τυπικού Ιχθύ.