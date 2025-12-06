Τι λένε τα ζώδια για το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025.

Κριός

Η συσσωρευμένη ένταση της στιγμής μπορεί να σας οδηγήσει σε απρόβλεπτες συμπεριφορές, ξεσπάσματα αλλά και απότομες ή απερίσκεπτες αλλαγές κατεύθυνσης, ακόμη και σε ατυχήματα. Αποφύγετε συγκρούσεις με άτομα του περιβάλλοντός σας, γιατί μπορούν πολύ εύκολα να ξεφύγουν από κάθε έλεγχο και να δημιουργηθούν καταστάσεις που θα οδηγήσουν σε τελεσίδικη διακοπή σχέσεων. Δεν είναι η κατάλληλη εποχή για ριζικές αλλαγές και πειραματισμούς στην ζωή σας, εκτός και αν αυτές σας επιβληθούν.

Ταύρος

Οι δυσκολίες του τελευταίου χρονικού διαστήματος έχουν περάσει και εσείς μπορείτε πια να πάρετε μια βαθιά ανάσα. Μην θυσιάζετε τις αξίες σας μόνο και μόνο για να κατακτήσετε κάτι που θέλετε πολύ. Επενδύστε στην ομαδική δουλειά και η επιτυχία θα σας βρει όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Αφιερώστε χρόνο σε αγαπημένα πρόσωπα, μέσα από την παρουσία των οποίων θα ανανεωθείτε και εσείς.

Δίδυμοι

Η πλανητική συγκυρία της μέρας αυξάνει την επιθυμία σας να αγωνιστείτε ή να διαγωνιστείτε και να κερδίσετε. Όποια ενέργεια ξεκινήσει τώρα αναμένεται να στεφτεί από επιτυχία, κυρίως όμως στον αθλητισμό, στις επιχειρήσεις ή ακόμη και στην αισθηματική σας ζωή. Η καλή τύχη που απολαμβάνετε οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ισχυρή πίστη στον εαυτό σας, αλλά και στις καλές σας προθέσεις. Η καλή κρίση θα σας βοηθήσει να διακρίνετε τις ευκαιρίες που θα σας οδηγήσουν σε προσωπική, υλική και πνευματική ανάπτυξη.

Καρκίνος

Το πλανητικό σκηνικό της μέρας θολώνει την σκέψη σας και δημιουργεί παρανοήσεις στις επαγγελματικές, κοινωνικές και προσωπικές σας επαφές. Καλό είναι να αποφύγετε σημαντικές αποφάσεις σε ζητήματα νομικής φύσης, καθώς και σοβαρές επιχειρηματικές συζητήσεις, χωρίς να έχετε την στήριξη και καθοδήγηση ενός έμπιστού σας ανθρώπου. Η φαντασία σας το διάστημα αυτό μπορεί να είναι η αιτία να δημιουργηθούν δύσκολες καταστάσεις.

Λέων

Κάτι φαίνεται να αλλάζει στην ζωή σας. Θα μπορούσε να είναι μια νέα φιλία που γεννιέται, μια νέα ερωτική γνωριμία ή ένας νέος συνεταιρισμός. Ότι και να είναι θα αλλάξει την ζωή σας με συναρπαστικό τρόπο. Υπάρχουνε μέρες που όλοι μας αντιμαχόμαστε το νεωτεριστικό και το άγνωστο, κάποιες άλλες όμως είμαστε πιο επιδεκτικοί. Σήμερα είναι η δική σας μέρα της αντίστασης. Αύριο όμως το σκηνικό θα είναι διαφορετικό…

Παρθένος

Εστιάζει σε ζητήματα ανάπτυξης μέσα από την αξιοποίηση κάποιων πληροφοριών. Οι καλές επικοινωνιακές σας δεξιότητες θα έχουν θετική επίδραση στην ποιότητα των επαφών σας και αναμένεται να φέρουν θετικά αποτελέσματα. Η ανταλλαγή εμπειριών με άτομα που δραστηριοποιούνται στον ίδιο επαγγελματικό τομέα θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν να δείτε τις καταστάσεις από διαφορετική οπτική.

Ζυγός

Θα έχετε την ανάγκη να βιώσετε συναρπαστικές εμπειρίες και περιπέτειες. Οι αλλαγές θα σας ενθουσιάσουν και θα βρείτε έμπνευση στους γύρω σας. Νέες γνωριμίες με έξυπνα και ταλαντούχα άτομα θα φέρουν έναν νέο αέρα στην καθημερινότητα σας. Εάν υπάρχουν εκκρεμή νομικά ζητήματα, το διάστημα αυτό μπορούν να επιλυθούν με επιτυχία.

Σκορπιός

Κάντε την καθημερινότητα σας λίγο πιο όμορφη σήμερα, γιατί αυτό θα σας βοηθήσει να ανεβείτε ψυχολογικά! Φροντίστε τον προσωπικό ή επαγγελματικό σας χώρο, ασχοληθείτε ακόμη και με τον κήπο ή τα λουλούδια. Θα βελτιώσετε αισθητά την ψυχολογία σας μέσα από ασχολίες που αγαπάτε και θα μπορέσετε να αποδώσετε πολύ καλύτερα στις υποχρεώσεις σας.

Τοξότης

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε σε πιο σημείο είστε ανά πάσα στιγμή σε σχέση με τους στόχους και τις επιδιώξεις σας. Θα πρέπει όμως να είστε ρεαλιστές και ειλικρινείς με τον εαυτό σας στις εκτιμήσεις σας. Γίνετε πιο αισιόδοξοι και δεχτείτε τη συμπαράσταση των φίλων σας. Τολμήστε καινούργιες κοινωνικές συναναστροφές. Από πλευράς υγείας και εργασίας θα σημειωθεί βελτίωση και τα οικονομικά σας θα πάνε καλύτερα, αν τα χειριστείτε με προσοχή.

Αιγόκερως

Διαφωνίες ή διαφορές απόψεων θα προκύψουν σήμερα. Μην επηρεάζεστε από τρίτους αρνητικά και μη γίνεστε εριστικοί με τους συνεργάτες σας. Δεν συντρέχει λόγος αμφισβήτησης, καθώς κάποια πράγματα θα ξεκαθαρίσουν σήμερα και θα αποδειχτεί ότι κάνατε σημαντικά λάθη κατά το πρόσφατο παρελθόν, τα οποία θα πρέπει να παραδεχτείτε και να ομολογήσετε, αν και δεν σας ευχαριστεί καθόλου…

Υδροχόος

Θα πρέπει να βρείτε μέσα σας τι είναι αυτό που σας κρατάει στάσιμους και να προχωρήσετε στον επανασχεδιασμό της ζωής σας, προσωπικής ή επαγγελματικής. Μόνο τότε θα μπορέσετε να απελευθερωθείτε και να μεγαλουργήσετε. Ίσως να αντιμετωπίσετε κάποια μικρά προβλήματα υγείας σήμερα, με ένα πιθανό κρυολόγημα ή μια γρίπη. Τον τελευταίο καιρό φορτίζεστε πολύ με τα επαγγελματικά σας και δεν δίνετε την πρέπουσα προσοχή στον οργανισμό σας.

Ιχθείς

Θα πρέπει να αποφεύγετε σήμερα τις βιαστικές κινήσεις, την ματαιοδοξία και την αταξία στις υποθέσεις σας, να χρησιμοποιείτε τους χρηματικούς σας πόρους με φειδώ και να φέρεστε στους ανθρώπους με αξιοπρέπεια. Δεν θα λείψουν όμως και οι ευχάριστες εκπλήξεις, όπως είναι μια πιθανή γνωριμία, εάν είστε αδέσμευτοι και αναζητάτε το άλλο σας μισό. Προγραμματισμένα ταξίδια, διαπραγματεύσεις ή συμφωνίες μπορεί να παρουσιάσουν εμπόδια ή να αναβληθούν, οπότε θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για πάν ενδεχόμενο.