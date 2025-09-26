Gen Z: Αλλαγές στις αξίες και τις εργασιακές προτεραιότητες της νέας γενιάς

Η Generation Z (γεννημένοι μεταξύ 1997-2012) εμφανίζει μια διαφορετική προσέγγιση απέναντι στη ζωή και την εργασία, με κύριες προτεραιότητες την οικονομική ανεξαρτησία, τη συνέπεια στις προσωπικές αξίες και τη δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων.

Αλλαγές στον εργασιακό στίβο

Συχνή αλλαγή εργασίας: Σχεδόν έξι στους δέκα νέους αναμένουν να αλλάξουν έως και πέντε εργοδότες κατά τη διάρκεια της καριέρας τους. Αυτό οφείλεται στην αναζήτηση καλύτερων αμοιβών και συνθηκών εργασίας, που να ανταποκρίνονται στα προσόντα τους.

Πολλαπλοί τίτλοι σπουδών: Η απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου θεωρείται πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στον επαγγελματικό χώρο με καλύτερους όρους.

Συνδυασμός σπουδών-εργασίας: Πολλοί νέοι συνδυάζουν τις σπουδές τους με την εργασία, κυρίως για να εξασφαλίσουν οικονομική ανεξαρτησία και να μην επιβαρύνουν τις οικογένειές τους.

Προσδοκίες και αξίες

Ορισμός της επιτυχίας: Σε αντίθεση με τις προηγούμενες γενιές, η Gen Z δεν ορίζει την επιτυχία μόνο με βάση την οικονομική ευημερία. Η ψυχική και σωματική υγεία (51%) και οι οικογενειακές σχέσεις (45%) είναι εξίσου ή και περισσότερο σημαντικοί δείκτες για την επιτυχία στη ζωή.

Εργασία με νόημα: Για το 89% των νέων, ο σκοπός της εργασίας είναι κρίσιμος για την ικανοποίηση. Μάλιστα, το 44% έχει εγκαταλείψει θέσεις εργασίας που δεν είχαν νόημα γι' αυτούς.

Δεξιότητες και ανάπτυξη

Η Gen Z αναγνωρίζει την επαγγελματική ανάπτυξη ως κοινή ευθύνη εργοδότη και εργαζομένου. Το 70% αφιερώνει χρόνο κάθε εβδομάδα στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του, ενώ η εκπαίδευση και η ανάπτυξη είναι στους τρεις κορυφαίους παράγοντες που λαμβάνουν υπόψη όταν επιλέγουν εργοδότη.