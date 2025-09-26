Κακοκαιρία προ των πυλών - Έρχεται έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

«Η διαταραχή (trough) στη νότια Ιταλία θα είναι αυτή που θα προκαλέσει την επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας από αύριο το απόγευμα. Εν αναμονή του επίσημου έκτακτου από την ΕΜΥ το μεσημέρι».

Προειδοποίηση Κολυδά για έντονα φαινόμενα από το απόγευμα του Σαββάτου , έρχεται Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού από την ΕΜΥ Σε νέα ανάρτηση για την εξέλιξη του καιρού τα επόμενα εικοσιτετράωρα, προχώρησε ο Θοδωρής Κολυδάς το πρωί της Παρασκευής (26.09).

Σε ρυθμούς φθινοπώρου από σήμερα η χώρα μας με πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρούς ανέμους, ενώ βροχές αναμένονται αρχικά στα νότια και το Σαββατοκύριακο σε αρκετές περιοχές της χώρας.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3Dpfbid0MkNNS8rwTmjVmBKpiMzLeSJHpadEQYw7Z9HPKibXka9eHykAUyiFdsKb2iQqU2wYl%26id%3D760859466&show_text=true&width=500" width="500" height="250" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

Αναλυτικότερα,

Βοριάδες έως και 8 μποφόρ στο Αιγαίο, πτώση της θερμοκρασίας και σποραδικές βροχές προβλέπονται για σήμερα Παρασκευή.

Το Σάββατο οι βοριάδες θα διατηρηθούν ενισχυμένοι, η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση και από το απόγευμα στα δυτικά οι βροχοπτώσεις θα ενταθούν, ενώ ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο.

Την Κυριακή προβλέπονται ισχυρές καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο, ενώ οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας θα κυμαίνονται γύρω στους 20 βαθμούς. Τη Δευτέρα θα διατηρηθεί ο καιρός άστατος και η θερμοκρασία σε χαμηλά επίπεδα.

Πιο αναλυτικά, σήμερα Παρασκευή στα Δωδεκάνησα προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγα μόνο σύννεφα. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Ήπειρο, το Ιόνιο και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σε πτώση κυρίως στα ανατολικά και βόρεια, θα φτάσει τους 25 με 28 και τοπικά στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά έως 30 βαθμούς.

Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς.

Δείτε live την εξέλιξη του καιρού, πώς κινούνται οι άνεμοι