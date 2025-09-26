Τραγωδία στα Χανιά: Μπροστά στον πατέρα του παρασύρθηκε θανάσιμα από το αυτοκίνητο το 4χρονο παιδί

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν την Πέμπτη στα Χανιά λόγω του τροχαίου δυστυχήματος με θύμα ενα 4χρονο παιδί.

Το σοκαριστικό περιστατικό είδε μπροστά στα μάτια του ο πατέρας του.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε στην Κίσσαμο Χανίων. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ο πατέρας μαζί με τον 4χρονο βρίσκονταν σε χωράφι για κάποιες δουλειές και ξαφνικά το αυτοκίνητο ξεκίνησε τα κινείται. Μπροστά του βρίσκονταν το άτυχο παιδί το οποίο παρασύρθηκε και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, καθώς ο πατέρας είδε το παιδί του κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου. Αμέσως ειδοποίησε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον 4χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων.

Γιατροί και νοσηλευτές έδωσαν σκληρή μάχη να το κρατήσουν στη ζωή αλλά το παιδί έφερε βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Λίγο μετά υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του.

Πληροφορίες από cretapost.gr