Τραγωδία στην Κίσσαμο: 4χρονο παιδί παρασύρθηκε από ΙΧ και σκοτώθηκε

Σοκαριστικό περιστατικό

Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (25.09.2025) στην Κίσαμο Χανίων, με τραγική κατάληξη τον θάνατο ενός παιδιού μόλις τεσσάρων ετών.

Το παιδί παρασύρθηκε – σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες – από διερχόμενο όχημα, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Άμεσα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ωστόσο οι γιατροί δεν κατάφεραν να το κρατήσουν στη ζωή, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού και των διασωστών του ΕΚΑΒ.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστες και βρίσκονται υπό διερεύνηση από το Αστυνομικό Τμήμα Κισάμου.

 

