Σοκ στην Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Αποσκίτης -Η οικογένεια προχωρά σε δωρεά οργάνων

Βαρύ πένθος στην τοπική κοινωνία της Πάτρας, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Αποσκίτης.

Τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν σε κέντρο αποκατάστασης, μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, στο δρόμο, στην οδό Αμερικής, σύμφωνα με πληροφορίες. Η οικογένειά του πήρε τη γενναία απόφαση να δωρίσει τα όργανά του, με τη διαδικασία να αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο από το Αττικό Νοσοκομείο.

Ο Ανδρέας Αποσκίτης ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην πόλη, κυρίως μέσα από τις παρεμβάσεις και τα σχόλιά του στη σελίδα του στο Facebook «Πάτρα, αυτά που δεν λέγονται».

Ο Ανδρέας Αποσκίτης ήταν ένας ενεργός πολίτης ο οποίος καυτηρίαζε τα κακώς κείμενα στην πόλη της Πάτρας, ενώ ασκούσε δριμεία κριτική στη δημοτική αρχή για τις ευθύνες που έφερε ως προς την εικόνα της. "Όργωνε" την πόλη και κατέγραφε εικόνες από τη μια της άκρη μέχρι την άλλη, κινητοποιώντας τους πολίτες μέσα από την ομάδα "Πάτρα, αυτά που δεν λέγονται" για να καταθέσουν προβλήματα και να διεκδικήσουν λύσεις. Η δράση του αυτή, αποτελούσε και για τα ΜΜΕ της πόλης μια πολύτιμη πρώτη ύλη για τα ρεπορτάζ, μιας και ο Ανδρέας Αποσκίτης υπήρξε ένας από τους πιο επίμονους και πιο αποκαλυπτικούς ερασιτέχνες ρεπόρτερ.

Δεν δίσταζε μάλιστα, προκειμένου να αφυπνίσει, να αναλάβει ο ίδιος δράση για την εικόνα της πόλης. Κανείς δεν θα ξεχάσει την πρόσφατη κινητοποίησή του με την απόχη στο, γεμάτο σκουπίδια, σιντριβάνι της πλατείας Γεωργίου στην Πάτρα.