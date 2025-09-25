Ηγουμενίτσα: Πώς έγινε η τραγωδία με τον 11χρονο- «Πετάχτηκε ξαφνικά», υποστήριξε η οδηγός

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την τραγωδία στην Ηγουμενίτσα και τον θάνατο 11χρονου μαθητή που παρασύρθηκε από ΙΧ.

Το αγόρι τηλεφώνησε στη μητέρα του να τον πάρει από το σχολείο, εξαιτίας ενός στομαχόπονου που ένιωθε. Η μητέρα του πήγε με το αυτοκίνητο, τον πήρε από το σχολείο κι επιστρέφοντας, πάρκαρε το όχημά της έξω από την επιχείρηση που έχει με τον σύζυγό της. Μετά, ο 11χρονος κατευθύνθηκε προς το σπίτι.

Σε απόσταση μόλις 10 μ. από το κατάστημα των γονιών του, το αγόρι πήγε να διασχίσει διάβαση πεζών, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε γυναίκα κι έχασε ακαριαία τη ζωή του.