Σχολεία: Αύριο η πρώτη «άτυπη» αργία για τους μαθητές

Χωρίς τσάντα θα πάνε στα σχολεία οι μαθητές την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, λόγω του εορτασμού της Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού.

Τα σχολεία δεν θα είναι κλειστά ωστόσο, με τους μαθητές να δίνουν κανονικά το «παρών», καθώς θα διοργανωθούν δραστηριότητες και προγράμματα προώθησης του σχολικού αθλητισμού αντί για μαθήματα.

Σε κάθε περίπτωση θα τηρηθεί απουσιολόγιο καθώς είναι υποχρεωτική η παρουσία των μαθητών και οι απουσίες αυτής της μέρας δεν δικαιολογούνται. Ωστόσο, μπορεί να υπάρξουν εξαιρέσεις και μερικά σχολεία να μεταφέρουν σε άλλη ημερομηνία την ημέρα.

Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι όπως κάθε φορά έτσι και φέτος θα υπάρξουν σχολεία που είτε λόγω έλλειψης μεγάλου προαυλίου για όλες τις τάξεις ή έλλειψης γυμναστηρίου θα μεταθέσουν τον εορτασμό της Πανελλήνιας Ημέρας και τις σχετικές δράσεις για άλλη μέρα προγραμματίζοντας κάποια επίσκεψη σε αθλητικό χώρο. Για τις περιπτώσεις αυτών των σχολείων, ανήμερα της 26ης Σεπτεμβρίου θα γίνει κανονικά μάθημα.

Παράλληλα πρέπει να σημειωθεί και το γεγονός ότι οι μαθητές των ιδιωτικών σχολείων έχουν το προνόμιο να απολαμβάνουν δυο εξτρά μέρες σχολικών αργιών εν αντιθέσει με τους μαθητές των δημόσιων. Ειδικότερα, τα ιδιωτικά σχολεία επιτρέπεται, ύστερα από σχετική γνωστοποίηση στον/στην οικείο/α Διευθυντή/ντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να αργούν έως δύο επιπλέον ημέρες ανά έτος, σε ημερομηνίες που σχετίζονται με την ιστορία και τη σχολική τους παράδοση ή, στην περίπτωση των ξένων σχολείων της ημεδαπής, που αποτελούν επίσημη εθνική ή θρησκευτική εορτή στη χώρα προέλευσής τους.