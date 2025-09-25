Ηγουμενίτσα- Θάνατος 11χρονου: «Είδα το παιδάκι κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου»

Μια τραγωδία συγκλονίζει την Ηγουμενίτσα, καθώς ένας 11χρονος μαθητής έχασε τη ζωή του σε σοκαριστικό τροχαίο στο Λαδοχώρι.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί στην οδό 49 Μαρτύρων, κοντά στην επιχείρηση του πατέρα του παιδιού.

Ο μαθητής της Πέμπτης Δημοτικού είχε αισθανθεί αδιαθεσία και αποχώρησε νωρίτερα από το σχολείο του για να πάει στο κατάστημα του πατέρα του, αναφέρουν οι πληροφορίες. Καθώς διέσχιζε τη διάβαση πεζών που βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα από την επιχείρηση, παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε μια 58χρονη γυναίκα.

Το περιστατικό προκάλεσε πανικό στην περιοχή, με τους γονείς του παιδιού και τους περίοικους να καλούν σε βοήθεια. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε άμεσα στο σημείο και μετέφερε τον ανήλικο πρώτα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών της Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 11χρονος υπέκυψε στα τραύματά του λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το τροχαίο, ενώ η κοινότητα της Ηγουμενίτσας παραμένει συγκλονισμένη από το τραγικό γεγονός.

«Το ατύχημα έγινε ούτε ένα μέτρο από τη διάβαση πεζών. Το παιδάκι ήταν στο σχολείο, αισθάνθηκε μια αδιαθεσία και έφυγε από το μάθημα. Άκουσα τις φωνές όταν έγινε το ατύχημα, βγήκα έξω και είδα το παιδάκι να βρίσκεται κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου. Δεν μπορούσαν να τον βγάλουν. Οι γονείς του ήταν εκεί, ούρλιαζαν από τον πανικό τους, χτυπιόντουσαν, ξάπλωσαν κάτω στον δρόμο», αναφέρει στο newsit.gr ιδιοκτήτης καταστήματος της περιοχής.

Η οικογένεια, εκτός από το 11χρονο αγόρι, έχει ακόμη δύο παιδιά, εκ των οποίων ένα κοριτσάκι που ήταν δίδυμο με το αγοράκι που έχασε τη ζωή του.

Η 58χρονη οδηγός του αυτοκινήτου που προκάλεσε το τροχαίο έχει συλληφθεί.