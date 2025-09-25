Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα: Νεκρός 11χρονος που παρασύρθηκε από ΙΧ - Επέστρεφε από το σχολείο

Ο άτυχος μαθητής αρχικά διακομίστηκε στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Φιλιατών, αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών έφυγε από τη ζωή
Τραγικό τέλος είχε το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στην Ηγουμενίτσα, όταν ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε 58χρονη παρέσυρε 11χρονο μαθητή.
Το παιδί, επιστρέφοντας στο σπίτι του από το σχολείο, επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο και παρασύρθηκε από το διερχόμενο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαριά. Αρχικά μεταφέρθηκε στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου δυστυχώς κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών.
Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.
