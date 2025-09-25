Πρόωρη σύνταξη για 55άρηδες- Ποιους αφορά

Oι σημερινοί 55άρηδες αν και δεν έχουν τις πρόωρες εξόδους του παρελθόντος, με τη σωστή ωστόσο χρήση των πλασματικών ετών, τις ειδικές κατηγορίες (βαρέα, πολύτεκνοι, μητέρες με ανήλικα) και την ενημέρωση για τις τελευταίες αλλαγές στη νομοθεσία, μπορούν να σχεδιάσουν με ακρίβεια τον «χάρτη» της συνταξιοδότησής τους.

Υπάρχουν λοιπόν ορισμένες εναλλακτικές για πρόωρη συνταξιοδότηση, οι οποίες εξαρτώνται από το ασφαλιστικό ταμείο, τα συνολικά έτη ασφάλισης και την κατηγορία στην οποία ανήκει ο ασφαλισμένος.

Ειδικότερα, τα τρέχοντα γενικά όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση για όσους δεν θεμελίωσαν δικαίωμα έως 18/8/2015 είναι στα 62 έτη, εφόσον έχουν συμπληρωθεί 40 έτη ασφάλισης (με δυνατότητα να συμπληρωθούν με εξαγορά πλασματικών ετών). Στα 67 έτη, με ελάχιστη προϋπόθεση 15 χρόνια ασφάλισης.



Πέρα από αυτά τα γενικά όρια, ισχύουν εξαιρέσεις για τις εξής κατηγορίες:

Παλιούς ασφαλισμένους (ασφαλισμένοι πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993),

Νέους ασφαλισμένους (μετά την 1η Ιανουαρίου 1993),

Και ειδικές ομάδες, όπως μητέρες με ανήλικα τέκνα, πολύτεκνες οικογένειες και εργαζόμενοι σε βαρέα και ανθυγιεινά.



1. Δημόσιο

Βαρέα ΟΤΑ



12 χρόνια βαρέα έως 31/12/2012 → σύνταξη στα 58.

12 χρόνια βαρέα μετά την 1/1/2013 → σύνταξη στα 60.

Πρόωρες συντάξεις

Μειωμένη στα 62 με 25ετία (και εξαγορά πλασματικών).

Μητέρες με 3+ παιδιά

20ετία έως το 2010 → σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας.



2. ΙΚΑ

Βαρέα και ανθυγιεινά





7.500 βαρέα + 10.500 συνολικά → 60 μειωμένη, 62 πλήρης.

3.600 βαρέα + 4.500 συνολικά → 62 πλήρης.

Γυναίκες στα βαρέα

2010 → πλήρης στα 55.

2011 → πλήρης στα 56.

2012 → πλήρης στα 57.

Από 2013 → πλήρης στα 62.

Πρόωρες συντάξεις ΙΚΑ



15 χρόνια ασφάλισης.

100 ένσημα ανά έτος την τελευταία 5ετία.

Δυνατότητα αποχώρησης στα 62 με μειωμένη.



3. ΟΑΕΕ (Ελεύθεροι επαγγελματίες)

62 με 40ετία ή

67 με 15ετία.



4. ΕΤΑΑ (Επιστήμονες)

Δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί:

62 με 40 χρόνια (μαζί με πλασματικά).

67 με 15 χρόνια.



5. ΟΓΑ (Αγρότες)

62 με 40 χρόνια (μαζί με πλασματικά).

67 με 15 χρόνια.



6. Νέοι ασφαλισμένοι (μετά το 1993)

62 με 40 χρόνια (33 πραγματικά + 7 πλασματικά).

67 με 15 χρόνια.