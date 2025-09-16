Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Πότε θα πληρωθούν - Οι ημερομηνίες ανά ταμείο

Oι πρώτοι που θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους για τις συντάξεις Οκτωβρίου 2025 είναι είναι οι μη μισθωτοί συνταξιούχοι.

Πότε θα γίνουν οι πληρωμές; Στις 25 Σεπτεμβρίου.

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025 – Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Οκτωβρίου 2025 θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025.

Συγκεκριμένα:

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Οι Συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025.

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025 – Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Οκτωβρίου 2025 θα διενεργηθούν για σχεδόν 1.700.000 μισθωτούς τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025.

Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025



Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν τηνΔευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις τηνΔευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025.