Μεγάλη κινητοποίηση Πατρινών για χαμένο σκυλάκο- Περιφέρεται χαμένος σε πολλές περιοχές της πόλης- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Μεγάλη κινητοποίηση έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες στην Πάτρα ένας σκύλος, που κάνει συνεχώς την εμφάνισή του σε διάφορες περιοχές της πόλης, από το Μιντιλόγλι μέχρι την Αγίας Σοφίας.

Φοράει μπλε κολάρο και ακολουθεί τους περαστικούς, ενώ φέρει τραύμα στο πόδι. Οι εικόνες του σκύλου δείχνουν ένα ζώο χαμένο και πιθανότατα παρατημένο ή που ξέφυγε από κάποιο σπίτι, καθώς μέχρι στιγμής κανείς δεν έχει εμφανιστεί να τον αναζητήσει.

Ο σκύλος εξετάστηκε για μικροτσίπ, αλλά διαπιστώθηκε ότι δεν φέρει, γεγονός που δυσκολεύει τον εντοπισμό των ιδιοκτητών του. Όσοι τον έχουν δει προσπαθούν να τον φροντίσουν προσωρινά, παρέχοντάς του τροφή και νερό, ενώ η τοπική κοινωνία αναζητά τρόπους να τον προστατεύσει.

Οι φωτογραφίες του, κάνουν το γύρο του διαδικτύου εδώ και μέρες...