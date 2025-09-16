Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Ξεπέρασε τους 34 βαθμούς χθες η μέγιστη θερμοκρασία

Πάτρα: Ξεπέρασε τους 34 βαθμούς χθες η μ...

Πάτρα και Ωλένη Ηλείας στις περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες την Δευτέρα

Υψηλές κατά τόπους θερμοκρασίες σημειώθηκαν στη χώρα τη Δευτέρα 15/09, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να φτάνουν κατά τόπους στους 33-34°C.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Γυναικόκαστρο Κιλκίς με 34.6 °C.

Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες.

Ειδήσεις Τώρα

Αλλαγή ώρας 2025: Πότε γυρίζουμε τους δείκτες στα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

Καιρός: Το διήμερο 28-29 Σεπτεμβρίου «βλέπουν» την πρώτη κακοκαιρία

Συναγερμός για την ευλογιά: Κίνδυνος lockdown σε 10 μέρες για τα ελληνικά αιγοπρόβατα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ζέστη Καιρός

Ειδήσεις