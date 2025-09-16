Πάτρα: Ξεπέρασε τους 34 βαθμούς χθες η μέγιστη θερμοκρασία

Πάτρα και Ωλένη Ηλείας στις περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες την Δευτέρα
Υψηλές κατά τόπους θερμοκρασίες σημειώθηκαν στη χώρα τη Δευτέρα 15/09, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να φτάνουν κατά τόπους στους 33-34°C.
Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Γυναικόκαστρο Κιλκίς με 34.6 °C.
Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες.
