Καιρός: Το διήμερο 28-29 Σεπτεμβρίου «βλέπουν» την πρώτη κακοκαιρία

Μελτέμια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες σήμερα - Η πρόγνωση της ΕΜΥ μέχρι και το Σάββατο

Από σήμερα και για αρκετές ημέρες το κυριότερο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι τα μελτέμια με την ανομβρία δυστυχώς να επιμένει, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη. Από την πλευρά του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για άλλο ένα «καμπανάκι λειψυδρίας». «Απογοητευτικά τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία (τόσο τα μεσοπρόθεσμα όσο και τα μακροπρόθεσμα) για τις βροχοπτώσεις το επόμενο διάστημα στη χώρα μας. Μάλιστα αξιόλογες βροχές δεν φαίνονται στον ορίζοντα. Αναμφισβήτητα η έλλειψη επαρκούς ποσότητας καθαρού και διαθέσιμου νερού, έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του 21ου αιώνα», αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του Alpha.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ «το καλοκαιράκι, όπως είχαμε επισημάνει,θα διατηρηθεί έως τη φθινοπωρινή ισημερία το προσεχές Σαββατοκύριακο 21-22 Σεπτεμβρίου με τις λιακάδες, τις κανονικές θερμοκρασίες και τους ετησίες(μελτέμια) προσφέροντας ιδανικές συνθήκες για προγραμματισμό εργασιών ακόμη και διακοπών. Η καλοκαιρία θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα έως το παραπάνω Σαββατοκύριακο 28-29 του μήνα,οπότε προβλέπεται η πρώτη ισχυρή μεταβολή του καιρού για το Φθινόπωρο καθώς έρχονται βροχές και καταιγίδες, ύστερα από την ανομβρία, χωρίς προς το παρόν να εκτιμηθεί η ένταση των φαινομένων για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα».

Ξεπέρασε τους 34 βαθμούς χθες η μέγιστη θερμοκρασία

Υψηλές κατά τόπους θερμοκρασίες σημειώθηκαν στη χώρα τη Δευτέρα 15/09, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να φτάνουν κατά τόπους στους 33-34°C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Γυναικόκαστρο Κιλκίς με 34.6 °C. Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες.