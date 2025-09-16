Καιρός: Το διήμερο 28-29 Σεπτεμβρίου «βλέπουν» την πρώτη κακοκαιρία

Μελτέμια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες σήμερα - Η πρόγνωση της ΕΜΥ μέχρι και το Σάββατο
Από σήμερα και για αρκετές ημέρες το κυριότερο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι τα μελτέμια με την ανομβρία δυστυχώς να επιμένει, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.
Από την πλευρά του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για άλλο ένα «καμπανάκι λειψυδρίας».
«Απογοητευτικά τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία (τόσο τα μεσοπρόθεσμα όσο και τα μακροπρόθεσμα) για τις βροχοπτώσεις το επόμενο διάστημα στη χώρα μας. Μάλιστα αξιόλογες βροχές δεν φαίνονται στον ορίζοντα. Αναμφισβήτητα η έλλειψη επαρκούς ποσότητας καθαρού και διαθέσιμου νερού, έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του 21ου αιώνα», αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του Alpha.
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ «το καλοκαιράκι, όπως είχαμε επισημάνει,θα διατηρηθεί έως τη φθινοπωρινή ισημερία το προσεχές Σαββατοκύριακο 21-22 Σεπτεμβρίου με τις λιακάδες, τις κανονικές θερμοκρασίες και τους ετησίες(μελτέμια) προσφέροντας ιδανικές συνθήκες για προγραμματισμό εργασιών ακόμη και διακοπών.
Η καλοκαιρία θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα έως το παραπάνω Σαββατοκύριακο 28-29 του μήνα,οπότε προβλέπεται η πρώτη ισχυρή μεταβολή του καιρού για το Φθινόπωρο καθώς έρχονται βροχές και καταιγίδες, ύστερα από την ανομβρία, χωρίς προς το παρόν να εκτιμηθεί η ένταση των φαινομένων για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα».
Ξεπέρασε τους 34 βαθμούς χθες η μέγιστη θερμοκρασία
Υψηλές κατά τόπους θερμοκρασίες σημειώθηκαν στη χώρα τη Δευτέρα 15/09, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να φτάνουν κατά τόπους στους 33-34°C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Γυναικόκαστρο Κιλκίς με 34.6 °C.
Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες.
Ο Καιρός σήμερα
Aναμένεται αίθριος γενικά καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας. Μικρή πιθανότητα για τοπικές βροχές στα ορεινά της Πελοποννήσου τις θερμές ώρες της ημέρας.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 11 έως 29-30 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 10 έως 32 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 13 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 12 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 12 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 17 έως 30-32 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 17 έως 30-32 βαθμούς Κελσίου (τοπικά στη Ρόδο έως 34-35).
Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ και τοπικά έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί γενικά άνεμοι με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά του νομού έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου .
Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου
Στα βόρεια αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή όμβρους στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι - απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία τοπικά στα πελάγη 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και το μεγαλύτερο μέρος της νησιωτικής χώρας τους 31 με 32 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου
Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις προβλέπονται το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο και από το απόγευμα στην Πελοπόννησο, όπου στα δυτικά τμήματά της θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά.
Ο καιρός την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου
Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα νότια.
Ο καιρός το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου
Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και τοπικά έως το απόγευμα 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
