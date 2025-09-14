Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Προαστιακός Πάτρας: Έως και τις 17/9 η υποκατάσταση των δρομολογίων από λεωφορεία στη γραμμή Αγ. Ανδρέας- Καμίνια- Αγ. Ανδρέας

Προαστιακός Πάτρας: Έως και τις 17/9 η ...

Ολοκληρώνονται οι εργασίες

Έως και την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου συνεχίζεται η υποκατάσταση των σιδηροδρομικών δρομολογίων από λεωφορεία στο τμήμα της γραμμής του Προαστιακού της Πάτρας Αγ. Ανδρέας- Καμίνια- Αγ. Ανδρέας σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Hellenic Train.

Το πρόβλημα που παρατηρήθηκε στη σιδηροδρομική υποδομή στις 12 Σεπτεμβρίου προκάλεσε σημαντική φθορά στο τροχαίο υλικό, το οποίο χρήζει συντήρησης, και ως εκ τούτου η διακοπή των σιδηροδρομικών δρομολογίων στο εν λόγω τμήμα κρίνεται απαραίτητη.

Η Hellenic Τrain βρίσκεται σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Υποδομής «ΟΣΕ- Σιδηρόδρομοι Ελλάδος» και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.

Ειδήσεις Τώρα

Άδειαζαν δρόμοι όταν ξεκινούσε: Η ελληνική σειρά - φαινόμενο που σκανδάλισε το κοινό, έκανε 70% τηλεθέαση

Μέγα Σπήλαιο: Μέλη της οργάνωσης ήθελαν να πουλήσουν Ευαγγέλιο που ορκίζονταν οπλαρχηγοί της Επανάστασης του 1821

Θλίψη στην Αιγιάλεια: Έφυγε από τη ζωή ο Άρης Τηλιγάδης

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Προαστιακός

Ειδήσεις