Προαστιακός Πάτρας: Έως και τις 17/9 η υποκατάσταση των δρομολογίων από λεωφορεία στη γραμμή Αγ. Ανδρέας- Καμίνια- Αγ. Ανδρέας

Έως και την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου συνεχίζεται η υποκατάσταση των σιδηροδρομικών δρομολογίων από λεωφορεία στο τμήμα της γραμμής του Προαστιακού της Πάτρας Αγ. Ανδρέας- Καμίνια- Αγ. Ανδρέας σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Hellenic Train.

Το πρόβλημα που παρατηρήθηκε στη σιδηροδρομική υποδομή στις 12 Σεπτεμβρίου προκάλεσε σημαντική φθορά στο τροχαίο υλικό, το οποίο χρήζει συντήρησης, και ως εκ τούτου η διακοπή των σιδηροδρομικών δρομολογίων στο εν λόγω τμήμα κρίνεται απαραίτητη.

Η Hellenic Τrain βρίσκεται σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Υποδομής «ΟΣΕ- Σιδηρόδρομοι Ελλάδος» και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.