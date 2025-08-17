Άδειαζαν δρόμοι όταν ξεκινούσε: Η ελληνική σειρά - φαινόμενο που σκανδάλισε το κοινό, έκανε 70% τηλεθέαση

Το ημερολόγιο έγραφε 16 Σεπτεμβρίου 1993 όταν το κοινό ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με μια σειρά που -αν και κράτησε μόλις μία σεζόν– και δέχτηκε και σκληρή κριτική για τις τολμηρές (για την εποχή) σκηνές της, αποδείχθηκε πραγματικό φαινόμενο.

Σήμερα, 30 χρόνια μετά την προβολή της, η «Αναστασία» το απόλυτο σημείο αναφοράς για την ελληνική τηλεόραση.

Οι περισσότεροι Έλληνες ήρθαν σε επαφή με αρκετό γυμνό, κάτι διόλου συνηθισμένο εκείνα τα… παλιά χρόνια, ενώ σκανδαλώδης θεωρήθηκε ακόμη και η ιστορία που εκτυλίχθηκε μέσα από το σενάριο το οποίο έφερε την υπογραφή της Μιρέλλας Παπαοικονόμου. Το ντεμπούτο της σε σίριαλ για λογαριασμό του MEGA είχε πραγματοποιηθεί το 1991 στις «Γυναίκες» με τις Θέμιδα Μπαζάκα και Πέμυ Ζούνη, για να ακολουθήσει η «Αναστασία» και στη συνέχεια πολλές άλλες δουλειές που την καθιέρωσαν ως την κορυφαία του συγκεκριμένου είδους μυθοπλασίας.

Ποιο, λοιπόν, ήταν εκείνο το στοιχείο που σόκαρε; Μα φυσικά ένα ερωτικό τρίγωνο… Μια κατάσταση που συχνά αποτελεί θέμα για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, αλλά στην συγκεκριμένη περίπτωση υπήρχε ένα… twist. Στην μία άκρη του βρισκόταν η Μυρτώ Αλικάκη ως αντικείμενο του πόθου, αλλά στις άλλες δύο στέκονταν ισάριθμοι όχι συνηθισμένοι πρωταγωνιστές. Δύο άντρες με συγγενική σχέση μεταξύ τους, την χειρότερη δυνατή σε αυτό το πλαίσιο. Ένας πατέρας (Μηνάς Χατζησάββας) και ο γιος του (Άλκης Κούρκουλος)!

Για το αποκαλούμενο «Μεγάλο Κανάλι» οι περιπέτειες αυτών των τριών και ο στροβιλισμός τους σε έναν χορό έρωτα, πάθους, τύψεων, ενοχών, απόγνωσης και μίσους, αποδείχθηκε «χρυσάφι». Στα 20 επεισόδια που προβλήθηκαν σημειώθηκαν τηλεθεάσεις που ξεπερνούσαν κάθε προσδοκία και από Πέμπτη σε Πέμπτη ένα ποσοστό που δεν έπεφτε κάτω από το 50% και συχνά έφτανε ακόμη και στο 70%, συντονιζόταν στο Mega για να δει πώς εξελίσσεται αυτή η σειρά που ενσωμάτωνε πολλά στοιχεία μιας σύγχρονης οικογενειακής τραγωδίας.