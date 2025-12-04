Back to Top
Τσίπρας: Τι φώναζε η Ελένη Λουκά στο Παλλάς- Έπεσε κάτω και ούρλιαζε- ΒΙΝΤΕΟ

Το απρόοπτο στην παρουσίαση της Ιθάκης

προγραμματισμένη παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη», όταν η Ελένη Λουκά εισέβαλλε στο Θέατρο Παλλάς, όπου γινόταν η εκδήλωση, φωνάζοντας συνθήματα κατά του πρώην πρωθυπουργού.

Η Ελένη Λουκά, γνωστή για τις -όχι και τόσο- ήρεμες παρεμβάσεις της, έφερε ξανά αναστάτωση ουρλιάζοντας «Τσίπρα προδότη» στην είσοδο του θεάτρου, με τις αστυνομικές αρχές να προσπαθούν να την απομακρύνουν.

Στην προσπάθεια τους, η Ελένη Λουκά, έπεσε στα πατώματα και τότε οι αστυνομικοί άρχισαν να την σέρνουν ώστε να την βγάλουν έξω, με τον κόσμο που υπήρχε στο σημείο να παρακολουθεί σοκαρισμένος. 

Τελικά, η γυναίκα απομακρύνθηκε από το σημείο όπου γινόταν η παρουσίαση, ενώ συνέχιζε να ωρύεται, με τις φωνές της να ακούγονται σε όλη την οδό Βουκουρεστίου.

Spotlight