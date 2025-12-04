Ηράκλειο: «Έδιναν ηρεμιστικά στα παιδιά, είχαν και εγκαύματα»- Η υπόθεση κακοποίησης 8 ανηλίκων

«Πολύ χειρότερα απ’ ότι φανταζόμαστε» είναι τα πράγματα στην υπόθεση της κακοποίησης 8 ανηλίκων στις εργατικές κατοικίες του Ηρακλείου από την 32χρονη μητέρα τους και τον 44χρονο πατέρα, όπως αναφέρει ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος.

Ο κ. Γιαννόπουλος, μιλώντας στο patris.gr, ανέφερε πως από το 2020 έως και το 2022 το «Χαμόγελο του Παιδιού» στήριζε την οικογένεια της 32χρονης με τα 8 παιδιά και δεν είχε παρατηρηθεί τίποτε ύποπτο.

Όλα όμως φαίνεται πως άλλαξαν το 2022. Από τον Μάρτιο του 2022 έως και την 1η Δεκεμβρίου αρκετά ήταν τα τηλέφωνα που έκαναν οι κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλοντας όλα όσα συνέβαιναν μέσα στις κλειστές πόρτες του σπιτιού της οικογένειας.

Έδωσαν ηρεμιστικά στο 2,5 ετών παιδί και εισήχθη στη ΜΕΘ

Το πρώτο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στις 3 Μαρτίου του 2022 όταν το «Χαμόγελο του Παιδιού» κλήθηκε ν’ αντιμετωπίσει ένα περιστατικό με το 2,5 χρονών παιδί της οικογένειας.

«Τότε κληθήκαμε να μεταφέρουμε το παιδί στο νοσοκομείο, το οποίο είχε καταναλώσει 6 ηρεμιστικά χάπια. Το 2,5 ετών παιδί διασωληνώθηκε, εισήχθη στην Εντατική όπου παρέμεινε για πολλές ημέρες», επεσήμανε σχετικά ο κ. Γιαννόπουλος.

Ναρκωτικά, ξύλο και… εγκαύματα

Τα υπόλοιπα τρία περιστατικά (το 2022, το 2024 και το 2025) είχαν να κάνουν με παραμέληση των παιδιών από χρήση ναρκωτικών ουσιών αλλά και από σωματική και λεκτική κακοποίηση.

«Σε μία περίπτωση ένα 2χρονο παιδί ήταν δίπλα στον πατέρα του την ώρα που εκείνος έκανε ναρκωτικά και εισέπνευσε τις ουσίες. Δεν ήταν μόνο παραμέληση αλλά και κακοποίηση, ενώ σε άλλη περίπτωση είχαμε ξυλοδαρμό παιδιού ενώ σε κάποιο από τα παιδιά εντοπίστηκαν και εγκαύματα», ανέφερε συγκεκριμένα ο Κώστας Γιαννόπουλος.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε όλες τις περιπτώσεις ενημερώθηκαν σχηματίστηκαν αναφορές από το «Χαμόγελο του Παιδιού» οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες αρχές (εισαγγελέα κτλ) ενώ σε μία περίπτωση υπήρξε σύλληψη και καταδίκη του πατέρα σε ποινή φυλάκισης λίγων μηνών.

«Έχουμε τρομάξει με όλα αυτά που συμβαίνουν»

«Έχουμε τρομάξει με όλα αυτά που συμβαίνουν» αναφέρει ο κ. Γιαννόπουλος και συνεχίζει πως «τα παιδιά που έχουν κακοποιηθεί είναι “παρκαρισμένα” στα νοσοκομεία ενώ η κακοποίηση συνεχίζεται».

Παράλληλα τόνισε πως «στην Κρήτη έχουν αρχίσει να μιλάνε οι άνθρωποι και να καταγγέλλουν κακοποιήσεις παιδιών και όχι μόνο γι’ αυτό και υπάρχουν τόσα πολλά περιστατικά» ενώ τόνισε πως η «Πρόνοια θα πρέπει να βρει λύσεις σε αυτές τις περιπτώσεις».

Σε συγγενικό πρόσωπο τα παιδιά με εντολή εισαγγελέα

Τα οκτώ παιδιά – ηλικίας από 2 έως 15 χρόνων – πλέον φιλοξενούνται σε συγγενικό τους πρόσωπο έπειτα από εισαγγελική εντολή, έως ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες για την 32χρονη και τον 44χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, ο εισαγγελέας ανηλίκων έχει ζητήσει την εξέταση και των οκτώ παιδιών από τον ιατροδικαστή προκειμένου να αποσαφηνιστεί εάν και σε ποιο βαθμό έχουν υποστεί κάποιου είδους κακοποίησης το κάθε παιδί.

Στις 5 Δεκεμβρίου η δίκη των γονιών

Η 32χρονη και ο 44χρονος συνελήφθησαν άμεσα από τις Αρχές και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα ο οποίος τους άσκησε ποινικές διώξεις για ενδοοικογενειακή βία, σωματική βλάβη κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση ενώ στη συνέχεια τους παρέπεμψε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Δικαστήριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο πήραν προθεσμία και αναμένεται να δικαστούν την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου.