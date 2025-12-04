Πάτρα: Ο μικρός... Ρατατούη που τράβηξε τα βλέμματα- ΒΙΝΤΕΟ

Στην Πάτρα, λίγο μετά τη διασταύρωση Τριών Ναυάρχων και Κανακάρη, ένας μικρός ποντικός τράβηξε τα βλέμματα περαστικών, που σταμάτησαν για να τον παρατηρήσουν.

Το θέαμα προκάλεσε χαμόγελα, αλλά ταυτόχρονα γέννησε και ερωτηματικά για την καθαριότητα και την υγιεινή στην πόλη, ειδικά σε κεντρικούς δρόμους με έντονη κίνηση.

Κάποιοι σχολίασαν την ανάγκη για πιο εντατικούς ελέγχους και μέτρα πρόληψης, ώστε περιστατικά σαν αυτό να μειωθούν.

* Βίντεο Ηλίας Κωνσταντάτος