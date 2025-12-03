Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Τις μέρες που παίζει το GNTM θα ξυπνήσω αφού βγουν τα νούμερα τηλεθέασης, επίτηδες»

Η Πατρινή Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις νέες δηλώσεις της, τόσο στα νούμερα τηλεθέασης του GNTM όσο και στις φήμες για την επιστροφή του «Shopping Star».

«Τις μέρες που παίζει το GNTM θα ξυπνήσω αφού βγουν τα νούμερα τηλεθέασης, επίτηδες», παραδέχτηκε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά, το πρωινό της Τετάρτης (03.12.2025) στο MEGA.

Βάζω έναν διακόπτη μέσα στον εγκέφαλο μου που λέει πως “τώρα τελείωσε το επεισόδιο, κοιμήσου και αφού βγουν θα σηκωθείς”. Όχι δηλαδή να ξυπνήσω και να ‘χω το άγχος ότι θα έχουν βγει. Οπότε μας τα έχουν στείλει και δεν χρειάζεται να μπω να τα δω. Είναι εκεί στο mail μου και περιμένουν να τα ανοίξω, τα κοιτάω και με ενδιαφέρουν», πρόσθεσε η όμορφη παρουσιάστρια.

«Ό,τι είναι να βγει, θα βγει από το κανάλι για το “Shopping Star”. Έχω καταλάβει ότι το λατρεύετε και πραγματικά σας έχει λείψει πάρα πολύ, το καταλαβαίνουμε και το ακούμε. Το κανάλι όμως θα πει ό,τι είναι επίσημο, όταν και αν θα γίνει το οτιδήποτε», είπε αμέσως μετά.