Ο Χάρης Ρώμας ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει ριμέικ του «Κωνσταντίνου και Ελένης»

Αναφερόμενος στις εικόνες που δημοσιεύτηκαν σε λογαριασμό στο Facebook, ο Χάρης Ρώμας είπε στην εκπομπή «Το'Χουμε», την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου: «Είδα τις φωτογραφίες, γιατί μου τις έστειλαν μπορεί και 300 φορές. Διάφοροι θαυμαστές, το fan club, όλοι με την επίμονη ερώτηση ή την επίμονη ευχή ότι επιτέλους ξεκινάμε, συνεχίζουμε και λοιπά. Το πίστεψαν πραγματικά όλοι. Φαίνεται ότι αυτό το AI».

Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν πρόσφατα στο διαδίκτυο απεικόνιζαν τον ίδιο και την Ελένη Ράντου στο σκηνικό που είχε χρησιμοποιηθεί ως σπίτι στο Μαρούσι, στο οποίο συγκατοικούσαν οι δύο ήρωες. Αφού διευκρίνισε ότι επρόκειτο για προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, ο ηθοποιός και σεναριογράφος τόνισε ότι δεν έχει νόημα να προσπαθήσουν να ξεπεράσουν τους εαυτούς.

Στη συνέχεια, δήλωσε συγκινημένος με το ενδιαφέρον και την αγάπη του κόσμου. Ωστόσο, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει λόγος να επιστρέψει στην τηλεόραση η ιστορία του Κωνσταντίνου Κατακουζηνού και της Ελένης Βλαχάκη.

«Καταλαβαίνω το ενδιαφέρον και με συγκινεί, με κολακεύει κιόλας η αγάπη του κόσμου για το καλλιτεχνικό προϊόν, για το τηλεοπτικό αυτό έργο, Δεν θα το κάνουμε και δεν έχουμε και λόγο να το κάνουμε πια. Μας το έχουν προτείνει. Και ταινία να κάνουμε μας έχουνε προτείνει και διάφορες εκδοχές του. Αλλά δεν το έχουμε αντιμετωπίσει σαν μια πιθανότητα ούτε εγώ ούτε η Ελένη, ποτέ», εξήγησε.

Παράλληλα, δήλωσε ότι τόσο εκείνος όσο και η Ελένη Ράντου βρίσκονται σε μια άλλη φάση της επαγγελματικής τους διαδρομής. «Η Ελένη κάνει μια θαυμάσια καριέρα στο θέατρο αυτή τη στιγμή, θριαμβεύει. Και εγώ θα κάνω μια -πιστεύω – μεγάλη με την κωμωδία, την ''Πριγκίπισσα των Αγίων 40'' που ξεκινάμε, βλέπω ότι είναι πολύ μεγάλες οι προπωλήσεις. Είμαστε καλά. Δηλαδή έχουμε τη ζωή μας, τις καριέρες μας, τα όνειρά μας. Δεν έχει νόημα μετά από τόσα χρόνια, να προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε εκείνους τους εαυτούς της νιότης ή εκείνης της ηλικίας που είχαμε», κατέληξε.