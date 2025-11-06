Ο Χάρης Ρώμας ετοιμάζει νέα σειρά - Τι αποκάλυψε

Ο ηθοποιός και σεναριογράφοος, Χάρης Ρώμας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή της ΕΡΤ1, “Στούντιο 4” και μίλησε για την επιτυχημένη σειρά “Κωνσταντίνου και Ελένης” αλλά και για τα νέα του τηλεοπτικά βήματα και την κωμική σειρά που ετοιμάζει μαζί με την επίσης σεναριογράφο Άννα Χατζησοφία.

“Δεν θα άλλαζα κάτι στο Κωνσταντίνου και Ελένης. Δεν θα άλλαζα κάτι που είναι τόσο επιτυχημένο. Το καλύτερο είναι που σχεδιάζω κάτι άλλο, σ’ αυτή τη δημιουργική διάθεση και να βγει κάτι ωραίο και να χαρούμε, όπως τότε. Το καλύτερο που είπε η Ελένη Ράντου είναι ότι ήταν σαν παιδική χαρά”, ανέφερε ο ηθοποιός.

Στη συνέχεια για την νέα του τηλεοπτική σειρά ο Χάρης Ρώμας αποκάλυψε: “Χωράω στην τηλεόραση και θα κάνω για 30 επεισόδια, λέμε κωμωδία. Έχω την ιδέα και έχουμε γράψει τα πρώτα επεισόδια. Πάντα με την Άννα, την έβαλα στο κόλπο λίγο αργότερα για να μην της ταράξω τη ζωή. Είμαστε αδιάσπαστοι”.