Βασίλης Χαραλαμπόπουλος για Καίτη Κωνσταντίνου: Μια τέτοιους είδους απώλεια, άδικη, θα μας κατατρέχει σε όλη μας τη ζωή

Η Καίτη Κωνσταντίνου, από την Ροδοδάφνη Αιγίου, «έφυγε» από τη ζωή στις 10 Μαρτίου 2025, χτυπημένη από τον καρκίνο αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στην τέχνη της υποκριτικής και βυθίζοντας στον πόνο τους αγαπημένους της συναδέλφους.

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος μίλησε για τον χαμό της, αναφέροντας ότι μία τόσο άδικη απώλεια θα τον κατατρέχει σε όλη του τη ζωή.

Ο γνωστός ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@Star» και προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης (11.12.2025). Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος τόνισε ότι θα ήθελε η Καίτη Κωνσταντίνου να μην είχε περάσει ήδη στην αθανασία και να μπορούσε να την έχει ακόμα κοντά του.

«Ας μην περνούσε στην αθανασία κι ας την είχαμε ακόμα κοντά μας. Με πολλούς ανθρώπους όταν περνάνε τα χρόνια και φτάνουμε σε μία ηλικία, συνειδητοποιείς ότι παρ’ όλο που μπορεί να μην κάνουμε κολλητή παρέα, βρισκόμαστε, αλλά είμαστε μια οικογένεια και αυτό δεν αλλάζει με τίποτα.

Μια τέτοιους είδους απώλεια, άδικη, είναι κάτι που θα μας κατατρέχει σε όλη μας τη ζωή, όπως όλες οι άδικες απώλειες, πόσω μάλλον με ανθρώπους που έχουμε λειτουργήσει, έχουμε δουλέψει και έχουμε αγαπηθεί μέσα από τη δουλειά και μέσα από λίγες προσωπικές στιγμές που έχουμε ζήσει. Είναι πολύ δύσκολο αυτό να το διαχειριστείς», είπε χαρακτηριστικά ο γνωστός ηθοποιός για τη συνάδελφό του με την οποία συνεργάστηκαν στα «Εγκλήματα» και πέθανε σε ηλικία μόλις 61 ετών.