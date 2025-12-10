Δωρεάν φάρμακα για την παχυσαρκία: Ξεκίνησε η αποστολή SMS στους δικαιούχους

Με την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ξεκίνησε η διαδικασία αποστολής SMS, για τους περίπου 10.000 πολίτες, οι οποίοι δικαιούνται τη δωρεάν χορήγηση φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας.

Οι σχετικές προϋποθέσεις, υπό τις οποίες η παχυσαρκία εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου, προσδιοριστηκαν με την κοινη αποφαση των υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Με την ΚΥΑ, ορίζεται και η διαδικασία, μέσω της οποίας θα αξιολογούνται οι ασθενείς με σοβαρή παχυσαρκία ή παχυσαρκία με συννοσηρότητες.

Βασική προϋπόθεση, για την ένταξη στο πρόγραμμα δωρεάν χορήγησης φαρμάκων για την παχυσαρκία, αποτελεί το να έχουν οι ενδιαφερόμενοι υποβληθεί στις αιματολογικές εξετάσεις καρδιαγγειακού κινδύνου, που περιλαμβάνονται στο δωρεάν πρόγραμμα «Προλαμβάνω». Όσοι δεν έχουν κάνει τον συγκεκριμένο αιματολογικό έλεγχο, μπορούν να τον κάνουν έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Δικαιούχοι του προγράμματος της δωρεάν χορήγησης φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας είναι όσοι έχουν Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) ≥ 40, ή όσοι έχουν Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) 37–40, εφόσον συνοδεύεται από τουλάχιστον μία συννοσηρότητα.

Εκείνοι οι οποίοι έχουν Δείκτη Μάζας Σώματος από 37 έως 40, θα δικαιούνται δωρεάν τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, αν έχουν μία από τις παρακάτω συννοσηρότητες:

σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2,

προδιαβήτη,

σύνδρομο υπνικής άπνοιας,

στεφανιαία νόσο,

υπέρταση,

καρδιακή ανεπάρκεια,

υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια,

αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο,

υποαερισμό λόγω παχυσαρκίας,

γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση,

στεατωτική ηπατική νόσο (MASLD),

χρόνια νεφρική νόσο,

ακράτεια ούρων λόγω παχυσαρκίας,

χρόνιες κινητικές διαταραχές και

περιφερική αρτηριακή νόσο.

Με την ολοκλήρωση του αιματολογικού ελέγχου της εκτίμησης καρδιαγγειακού κινδύνου, το σύστημα εκδίδει αυτόματα παραπεμπτικό για ιατρική αξιολόγηση της παχυσαρκίας.

Η εξέταση αυτή πραγματοποιείται από ενδοκρινολόγο ή διαβητολόγο στις δημόσιες μονάδες υγείας, ή από γενικό γιατρό ή παθολόγο, όταν η μονάδα δεν διαθέτει εξειδικευμένο ενδοκρινολόγο.

Το παραπεμπτικό έχει ισχύ ενός μήνα και περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία (barcode, στοιχεία δικαιούχου και εκδότη, αιτιολογία, αναφορά ότι πρόκειται για εξέταση στο πλαίσιο του ΕΠΠΕ).

Ο θεράπων ιατρός καταχωρεί στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης το αν είναι δυνατή ή όχι η χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής και σε περίπτωση δυνατότητας, επιλέγει τη φαρμακευτική αγωγή από λίστα δραστικών ουσιών, με σειρά αποτελεσματικότητας.

Παράλληλα, οι δικαιούχοι λαμβάνουν διατροφική συμβουλευτική.

Εφόσον εγκριθεί η αγωγή, εκδίδεται αυτόματα συνταγή, η οποία μπορεί εντός 15 ημερών να εκτελεστεί σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο φαρμακείο.

Επαναληπτικές επισκέψεις – Κύκλοι θεραπείας

Μετά την εκτέλεση της συνταγής, το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης εκδίδει νέο παραπεμπτικό για επαναξιολόγηση εντός 45 ημερών. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναληφθεί μέχρι οκτώ φόρες (οκτώ συνολικές ιατρικές επισκέψεις και οκτώ συνταγές). Οι εξετάσεις και η θεραπεία γίνονται δωρεάν (μηδενική συμμετοχή για τους ασθενείς).

Όλες οι διαγνώσεις και οι ενέργειες καταχωρούνται στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας του δικαιούχου, διαδικασία υποχρεωτική για την αποζημίωση των γιατρών και φαρμακείων.