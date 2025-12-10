Missing Alert για τον 62χρονο Βασίλη, που εξαφανίστηκε από τα Κρέστενα- ΦΩΤΟ

Ένας 62χρονος άνδρας εξαφανίστηκε το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου από τα Κρέστενα Ηλείας, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να εκδίδει σχετική ανακοίνωση.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου για την εξαφάνιση του 62χρονου από τα Κρέστενα Ηλείας και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα κατόπιν αιτήματος των οικείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Να σημειωθεί ότι για την εν λόγω εξαφάνιση έχει ενεργοποιηθεί η ειδική εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης του «Χαμόγελου του Παιδιού», «Θανάσης Μακρής», για να συνδράμει στο πεδίο των ερευνών με ειδικό υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

Επιπλέον έχουν ενεργοποιηθεί η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (ΕΟΔ) Θεσσαλονίκης και Πύργου, η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) καθώς επίσης το Πυροσβεστικό Σώμα της περιοχής και οι Ελληνικές Αστυνομικές Αρχές.

Ο Γιαννόπουλος Βασίλειος, έχει ύψος 1,64, κανονικό βάρος, έχει μαύρα με γκρι μαλλιά και πράσινα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε άσπρο μπουφάν, ανοιχτόχρωμη μπλούζα, μπλε τζιν παντελόνι και μαύρα μποτάκια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες –1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.