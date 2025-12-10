Αγρίνιο- Η μητέρα του 18χρονου Μάριου σπάει τη σιωπή της: Ευθύνες σε γιατρούς και φορείς

Η μητέρα του 18χρονου Μάριου από το Αγρίνιο, Εύη Βέρρη, εξέφρασε την οργή και την αγανάκτησή της μέσω βίντεο που ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα, επιρρίπτοντας ευθύνες σε ιατρικά λάθη και κατακεραυνώνοντας το σύστημα υγείας.

Στο συγκινησιακά φορτισμένο μήνυμά της, η κ. Βέρρη περιγράφει το χρονικό της νοσηλείας του γιου της στην Ιταλία και κατηγορεί τους εμπλεκόμενους φορείς για την καθυστέρηση και τη διαχείριση του περιστατικού.

«Γι’ αυτά λοιπόν τα τραγικά, εάν πιστεύετε ότι πρέπει να σπάσει αυτό το σύστημα, κοινοποιήστε την ανάρτηση. Ας αγωνιστούμε όλοι μαζί να μην υπάρχουν άλλα παιδιά σαν τον Μάριο. Δεν χρωστάμε σε κανέναν», αναφέρει χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι κανείς από τους υπεύθυνους -από τον πρωθυπουργό μέχρι τον γιατρό- δεν θα περίμενε τόσους μήνες εάν το παιδί ήταν δικό του.

Μεταξύ άλλων ανέφερε: «Oι Ιταλοί έκαναν ότι καλύτερο μπορούσαν, έκαναν τα αδύνατα δυνατά. Τα πράγματα δεν λέγονται πάντα όπως είναι. Τον οδήγησαν εδώ τα ιατρικά λάθη. Ολοι θέλουν να τα κρύψουν γιατί να φτιάξουν ένα ωραίο παραμύθι και να πουν πόσο καλοί είναι οι γιατροί της Ελλάδας, το υπουργείο, ο ΕΟΜ, όσοι είναι στις μεγάλες θέσεις. Αν θέλετε να το παρουσιάσετε έτσι, εντάξει. Κάντε ένα μεγάλο πάρτι κι ενώ θα σας πληρώσω τα έξοδα μαζί με τον Μάριο.

Η πραγματικότητα είναι ότι ο Μάριος έχει διασωληνωθεί τεσσερις φορές, έφτασε στην Ιταλία και αιμορραγούσε από παντού. Άγγιξε τον θάνατο, τον φοβήθηκε, τον άγγιξε πολλές φορές. Τον έζησα εγώ πολλές φορές και ξαναγύρισε πίσω.

Δεν θα έφτανε πότε εδώ εάν εγώ δεν πήγαινα στα social. Εάν δεν είχε ξεσηκωθεί ο κόσμος και μετά το πάρουν τα κανάλια. Έφτασε να είναι πολύ αδύναμος κι όταν μπαίνεις είναι διαφορετικά να μπαίνεις σε ένα χειρουργείο όρθιος και αλλιώς όπως μπήκε ο Μάριος. Οι άνθρωποι εδώ κάνουν τα αδύνατα δυνατά αλλά η ανάρρωση είναι αργή, υπάρχει δυσκολία με την αναπνοή του.

Μεγάλος ο αγώνας που γίνεται για να κατορθώσει να αναπνεύσει μόνος του. Είναι τυχερός που βρίσκεται εδώ που βρίσκονται μεγάλοι επιστήμονες, νοσηλευτές, προσωπικό

Οι γιατροί εδώ δεν είναι καβαλημένα καλάμια, ξέρουν τι είναι και τι κάνουν. Στην Ελλάδα να κατεβούν από τα καλάμια τους στα νοσοκομεία της Ελλάδας. Βρίσκονται εκεί γιατί τους πληρώνουμε εμείς.

Άρα λοιπόν ο δρόμος του Μάριου είναι πολύς ακόμη και γι’ αυτό δεν βγαίνουμε να κάνουμε πάρτι. Είμαστε αισιόδοξοι. Δεν θα δώσω καμία συνέντευξη. Είπα θα τους μιλήσω μόνο εάν θελήσουν να πουν την αλήθεια.

Από το 2007 πήγε τον Μάριο στο εξωτερικό με λάθος διάγνωση το 2025 η Ελλάδα είναι αλήθεια και χειρότερη και το σύστημα είναι χειρότερο.

Οι δημοσιογράφοι με έπαιρναν συνεχεία τηλέφωνο αλλά λες ότι θα πούμε αλήθειες όχι πόσο θες εσύ να γλύψεις ή να κανείς ακροαματικότητα. Έδωσε συνέντευξη και την έκοψαν όπως ήθελαν. Εγώ δεν ξαναμιλώ σε κανέναν. Δεν έχουν ανάγκη όμως, υπάρχουν τα social που θα πουν την αλήθεια.

Εδώ γνώρισα παιδιά που ήρθαν πεθαμένα από την Ελλάδα και τους έδωσαν μια ζωή.

Υπάρχει ζωή και για εμάς σταματάει εδώ. Προσπαθούσαμε να ζήσουμε αξιοπρεπώς, όμως ξαφνικά επειδή κάποιοι το επέλεξαν στην Ελλάδα, εμείς έπρεπε να έρθουμε κοντά στον θάνατο, να ζήσουμε τον εφιάλτη και να μας πουν και μπράβο.

Δεν είχαμε ανάγκη το αεροπλάνο του στρατού ούτε τον κάθε υπουργό. Γιατί κανείς δεν έκανε τίποτε για το σύστημα υγεία και την αξιοπρέπεια.

Εγώ κάθε μέρα θα λέω με όλες τις λεπτομέρειες και κάθε μέρα θα λέω και τα ονόματα των γιατρών και ο καθένας από αυτούς θα πάρει αυτό που του αξίζει. Γιατί έρχονται και αλλά παιδιά από πίσω που δεν θα έχουν μια μαμά σαν έμενα που με βοήθησε το κουράγιο μου η δύναμη μου, ο Θεός, η πίστη μου που τόσα χρόνια παλεύω και τα ζω.

Όταν εμένα μου είπαν να χαιρετήσω το παιδί μου επειδή κάποιοι αρνούνταν να του δώσουν τη σωτηρία για τη ζωή του, δεν υπήρχε άλλος δρόμος. Ποιος μπορεί να χαιρετήσει το παιδί του;

Οπότε θα πω στα social και στα site του Αγρινίου να γράφετε την αλήθεια. Ο Μάριος έφτασε στο σημείο οπού μπορούν να τον φροντίσουν καλύτερα από όπου οπουδήποτε άλλου.

Όλες εμείς οι μαμάδες που έχουμε ζήσει αυτό είμαστε πιο ισχυρές απ’ οποιονδήποτε αυτή τη στιγμή. Ποιος μπορεί να φοβίσει μια μαμά που έχει ζήσει αυτό; Εμείς λοιπόν πρέπει να βρεθούμε μαζί και θα πάνε στα σπίτια τους και στη δικαιοσύνη αυτοί που πρέπει να πάνε. Γιατί όλα έχουν κάποιο όριο και δεν με βοήθησε κανείς.

Βρέθηκα στην Πίζα 10:30 μονή μου και πήρα τρένο 3:30 τη νύχτα. Πού ήταν η Ελλάδα. Άντεξα το φόβο μου και ήξερα Ιταλικά. Άλλος τι θα έκανε; Να ευχαριστήσω τους Έλληνες που με πήραν στο σπίτι τους και μετά με πήραν στο σταθμό του τρένου. Δεν υπήρχε πρόβλεψη για εμένα. Είμαι τόσες μέρες εδώ, πού είναι οι υπηρεσίες, το προξενείο; Είμαι μονή μου παλεύω 24 ώρες σε μια εντατική. Με φροντίζουν οι Ιταλοί της εντατικής… Τραγικό.

Γι’ αυτά λοιπόν τα τραγικά εάν πιστευτέ ότι πρέπει να σπάσει αυτό το σύστημα κοινοποιήστε την ανάρτηση μια και ας αγωνιστούμε όλοι μαζί να μην υπάρχουν αλλά παιδιά σαν τον Μάριο. Δεν χρωστάμε σε κανέναν. Ο κάθε πρωθυπουργός, Υπουργός, πρόεδρος ΕΟΜ, διοικητής, γιατρός, κλπ εάν ήταν δικό του παιδί θα το έφερνε αμέσως, δεν θα περίμενε τόσους μήνες.

Ο Μάριος καταδικάστηκε σε θάνατο και μαρτύρησε γιατί πόνεσε πολύ. Ποιο έγκλημα είχε κάνει; Εγώ θα πάρω δικαιοσύνη, το δικό μου παιδί θα τους βγάλει ψεύτες όλους γιατί δεν θα εγκαταλείψει τα όπλα, γιατί έχουμε μάθει να είμαστε μαχητές.

18 χρόνια ζούμε αυτό το σάπιο σύστημα κι δεν μιλήσαμε ποτέ. Τώρα φτάνει. Αυτή ήταν η δική μου κόκκινη γραμμή. Δεν θα αποχαιρετήσω το παιδί μου επειδή ο γιατρός που το έβλεπε στην Αθήνα, εξαφανίστηκε η επειδή η ιατρός στο Παίδων έδωσε λάθος αγωγές και εξαφανίστηκε

Ένα – ένα στα κομμάτια θα σας τα πω όλα. Τη μοίρα μας την καθορίζουμε εμείς και ήρθε η ώρα να την αλλάξουμε.

Και όλοι οι «σωτήρες» κάντε μια δεξίωση, καλέστε τα κανάλια να τραβήξουν και θα σας την πληρώσουμε εμείς».