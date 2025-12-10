Πάτρα: Η ξεκολλημένη πινακίδα αγκαλιά με τον Άγιο Βασίλη

Με… ξεκολλημένη πινακίδα κυκλοφορίας αγκαλιά εντοπίστηκε ο Άγιος Βασίλης του πεζόδρομου της Τριών Ναυάρχων στην Πάτρα, σε μια ακόμα επίδειξη βανδαλισμού που προκαλεί ανησυχία στην πόλη.

Το γεγονός έρχεται να επιβεβαιώσει ότι οι δράστες των καταστροφών δεν σταματούν ούτε κατά τη διάρκεια των γιορτών, με τις γειτονιές της Πάτρας να γίνονται συχνά στόχος τέτοιων ενεργειών.

Οι πολίτες εκφράζουν την αγανάκτησή τους για τις ζημιές σε εορταστικές στολίδια, που στέλνουν το μήνυμα της χαλάρωσης και της χαράς των Χριστουγέννων.

ΦΩΤΟ: Οδυσσέας Ξεριζωτής