Στη Βουλή το νομοσχέδιο για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης- Τι προβλέπουν οι διατάξεις

Κατατέθηκε στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που αφορά το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της χώρας.

Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την ανακατανομή πόρων μεταξύ αναπτυξιακών προγραμμάτων, τη μεταφορά αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, την ολοκλήρωση διαδικασιών ειδικής διαχείρισης επιχειρήσεων, την ανακοπή πλειστηριασμών, καθώς και φορολογικές διευκολύνσεις για τα Ελληνικά Ναυπηγεία.

Ειδικότερα:

*Οι δικαιούχοι της επιστροφής ενοικίου, έχουν μια «δεύτερη ευκαιρία» να διορθώσουν τα λάθη που τους στοίχισαν μέρος ή και όλης της ενίσχυσης.

Το άρθρο 92 προβλέπει ότι μπορούν να επεκτείνονται οι προθεσμίες για την ενημέρωση των στοιχείων που απαιτούνται για την επιστροφή ενοικίου, μέσω τροποποίησης της παραγράφου 10 του άρθρου 70 του ν. 5217/2025.

Πρακτικά, παρέχεται η εξουσιοδότηση στον αρμόδιο υπουργό, να παρατείνει- με υπουργική απόφαση- τις προθεσμίες μέσα στις οποίες ιδιοκτήτες ή άλλοι δικαιούχοι πρέπει να διορθώσουν ή να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά στοιχεία (π.χ. ΑΦΜ, IBAN, στοιχεία μίσθωσης) ώστε να μπορέσουν να λάβουν την επιστροφή ενοικίου που δικαιούνται.

Η ρύθμιση δεν δημιουργεί νέο δικαίωμα αποζημίωσης, αλλά δίνει «δεύτερη ευκαιρία» σε όσους έχουν ήδη ενταχθεί στις ρυθμίσεις του νόμου και έχασαν την αρχική προθεσμία είτε λόγω λαθών στα στοιχεία είτε λόγω καθυστέρησης, επιτρέποντας μελλοντικές παρατάσεις αντί να κλείνει οριστικά η πόρτα.

*Το άρθρο 91 εισάγει ειδικό φορολογικό καθεστώς για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., ορίζοντας ότι «πάσης φύσεως επιστροφές φόρων, που πραγματοποιούνται προς την υπό ειδική διαχείριση ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Ε.Ν.Α.Ε.), είναι ακατάσχετες και για την είσπραξη των εν λόγω απαιτήσεων της εταιρείας δεν διενεργείται οποιαδήποτε παρακράτηση λόγω βεβαιωμένων στη φορολογική διοίκηση οφειλών ή οφειλών σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης, κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής ή γενικής διάταξης». Επιπλέον, ποσά παρακρατουμένων φόρων που αποδίδονται, από την Ε.Ν.Α.Ε., δεν θα υπόκεινται σε τόκους ή πρόστιμα της φορολογικής νομοθεσίας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.

*Με το άρθρο 113 διευκρινίζονται θέματα σχετικά με την ανακοπή κατά του πλειστηριασμού, και συγκεκριμένα τροποποιούνται άρθρα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, περί προϋποθέσεων παραδεκτού της ανακοπής κατά της εκτέλεσης.

«Αντιρρήσεις εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση και κάθε δανειστή του που έχει έννομο συμφέρον και αφορούν στην εγκυρότητα του εκτελεστού τίτλου ή στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης ή στην απαίτηση, ασκούνται μόνο με ανακοπή, που εισάγεται στο μονομελές πρωτοδικείο. Αν ασκηθούν περισσότερες ανακοπές με χωριστά δικόγραφα, με επιμέλεια της γραμματείας προσδιορίζονται και εκδικάζονται όλες υποχρεωτικά στην ίδια δικάσιμο. Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής μπορούν να προταθούν μόνο με ιδιαίτερο δικόγραφο που κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου προς το οποίο απευθύνεται η ανακοπή, κάτω από το οποίο συντάσσεται έκθεση, και κοινοποιείται στον αντίδικο οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συζήτηση. Η ανακοπή κατά του πλειστηριασμού απευθύνεται, με ποινή απαραδέκτου, κατά του επισπεύδοντος δανειστή και του υπερθεματιστή. Επί κοινής πλειοδοσίας, η ανακοπή ασκείται από όλους και κατά όλων των πλειοδοτών.

Η συζήτηση της ανακοπής προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κατάθεσή της και η κλήτευση του καθ’ ου η ανακοπή γίνεται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συζήτηση».

*Το άρθρο 90 τροποποιεί παλαιότερες διατάξεις, και παρατείνει την προθεσμία για την ολοκλήρωση των εκκρεμών διαδικασιών ειδικής διαχείρισης επιχειρήσεων, χορηγώντας επιπλέον χρόνο σε εταιρείες που βρίσκονται υπό καθεστώς εξυγίανσης ή εκκαθάρισης. Ορίζει ότι «οι διαδικασίες ειδικής διαχείρισης (…) αν τελούν σε παράταση την 30η Ιουνίου 2025 και εκκρεμεί η διανομή του προϊόντος ρευστοποίησης στους πιστωτές, παρατείνονται αυτοδικαίως έως την ολοκλήρωση της διανομής του προϊόντος ρευστοποίησης, και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2026».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ειδική διαχείριση του ν. 4307/2014 στοχεύει στη διάσωση βιώσιμων επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προσωρινά προβλήματα ρευστότητας ή για την ομαλή εκκαθάριση μη βιώσιμων επιχειρήσεων. Με την παράταση της προθεσμίας, το κράτος δίνει «ανάσα» σε εταιρείες που έχουν ήδη εισέλθει στη διαδικασία αλλά δεν έχουν προλάβει να ολοκληρώσουν το σχέδιο αναδιοργάνωσης ή εκκαθάρισης εντός της αρχικής προθεσμίας, λόγω γραφειοκρατικών καθυστερήσεων ή περίπλοκων διαδικασιών. Αυτό σημαίνει ότι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους και έχουν πιστωτές (συμπεριλαμβανομένων μικρών προμηθευτών) δεν θα διαλυθούν πρόωρα λόγω «τέλος χρόνου», αλλά θα έχουν περισσότερο χρόνο να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες εξυγίανσης ή να κλείσουν με ομαλή εκκαθάριση των υποχρεώσεών τους.