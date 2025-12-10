Αγρίνιο: Διασωληνωμένος δικυκλιστής μετά από τροχαίο

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό ενός μεσήλικα άνδρα σημειώθηκε την Τρίτης, στο Δοκίμι, στην οδό Αγγελοκάστρου.

Δίκυκλο που οδηγούσε ο άνδρας που τραυματίστηκε, με κατεύθυνση προς Αγρίνιο, συγκρούστηκε με ΙΧ που κινούταν προς Δοκίμι, στην προσπάθεια του οδηγού του αυτοκινήτου να στρίψει προς βενζινάδικο στην αριστερή πλευρά του δρόμου, σύμφωνα με το agriniopress.gr.

Από τη σύγκρουση ο δικυκλιστής τραυματίστηκε στο κεφάλι, αν και φορούσε κράνος, έχοντας συρθεί στο έδαφος. Διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου έχοντας τις αισθήσεις του, όπου και κρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωσή του

Στο σημείο έσπευσαν σταθμός του ΕΚΑΒ και δύναμη της τροχαίας που ενεργεί τις σχετικές έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.