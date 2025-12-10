Υπόθεση bullying στην Αμαλιάδα: 14χρονος απειλούσε και εκβίαζε 12χρονο- Του απέσπασε 7.500 ευρώ

Μια ιδιάζουσα υπόθεση bullying ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στην Αμαλιάδα, μετά την καταγγελία των γονέων 12χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr, ο 14χρονος φέρεται να απειλούσε τον 12χρονο μεταξύ άλλων πως θα τον χτυπήσει.

Με αυτό τον τροπο τον τελευταίο μήνα ο 14χρονος φέρεται να απέσπασε από τον 12χρονο το χρηματικό ποσό των 7.500 ευρώ.

Επί της ουσίας φέρεται να ανάγκαζε υπό το βάρος των απειλών τον 12χρονο να παίρνει λεφτά από το σπίτι του, κρυφά από τους γονείς του, από συρτάρι που βρίσκονταν για ώρα ανάγκης και συνολικά σε αυτό το διάστημα, πήρε το παραπάνω ποσό.

Ο 14χρονος φέρεται με αυτά τα χρήματα να προέβη σε αγορές, όπως ακριβού κινητού τηλεφώνου, ηλεκτρονικών παιχνιδιών και άλλων.

Μετά την καταγγελία στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, ο 14χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη, όπως και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Δικογραφία για το ίδιο αδίκημα έχει σχηματιστεί και για τον πατέρα του 15χρονου.

Σε κατ' οίκον έρευνα εντοπίστηκαν το κινητό τηλέφωνο, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια αλλά και κροτίδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 14χρονος έχει επιδείξει παραβατική συμπεριφορά και στο παρελθόν.