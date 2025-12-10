Παύλος Μαρινάκης για αγρότες: Μόλις ορίσουν αντιπροσωπεία, θα γίνει συνάντηση με την κυβέρνηση

Μόλις ορίσουν αντιπροσωπεία οι αγρότες θα γίνει και η συνάντηση με την κυβέρνηση, ανέφερε ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Action24, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για συνάντηση των εκπροσώπων των αγροτών με τον πρωθυπουργό.

Αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο κ. Μαρινάκης είπε πως η κυβέρνηση σέβεται τα αιτήματα των αγροτών αλλά στη συνέχεια καταδίκασε τις «παραβατικές συμπεριφορές», αναφερόμενος στα περιστατικά των προηγούμενων ημερών.

Ο κ. Μαρινάκης είπε επίσης ότι η κατάσταση των μπλόκων δημιουργεί προβλήματα στην κοινωνία και στην αγορά των Χριστουγέννων, όμως απηύθυνε έκκληση στους αγρότες να ορίσουν συγκεκριμένη αντιπροσωπεία εκπροσώπησης.

Επιπλέον, σημείωσε πως την επόμενη ημέρα θα γίνει συνάντηση σε υψηλό επίπεδο, χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο να συναντηθούν οι εκπρόσωποι των αγροτών ακόμα και με τον πρωθυπουργό, εφόσον οριστούν ονομαστικά εκπρόσωποι των αγροτών και προσέλθουν με συγκεκριμένη ατζέντα αιτημάτων.

Αναφερόμενος στα επεισόδια που σημειώθηκαν σε Κρήτη και Μακεδονία με επιθέσεις κατά αστυνομικών, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «οι άνθρωποι αυτοί είναι τραμπούκοι και εγκληματίες», ενώ χαρακτήρισε «ανεκδιήγητες» τις τοποθετήσεις πολιτικών που στηρίζουν τέτοιες συμπεριφορές.