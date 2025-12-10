Back to Top
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αχαΐα: Έφυγε από τη ζωή στα 56 του ο Δημήτρης Καρράς

Σήμερα το τελευταίο αντίο

Βαθιά θλίψη σκόρπισε στο Μαζαράκι Πηνείας και στην Αχαΐα η απώλεια του Δημητρίου Καρρά, ο οποίος υπηρέτησε την τοπική αυτοδιοίκηση.

Ο 59χρονος Δημήτρης Καρράς, πρώην πρόεδρος και μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Μαζαρακίου, έφυγε χθες από τη ζωή μετά από γενναία μάχη με σύντομη ασθένεια. Η οικογένειά του, η σύζυγός του Αγγελική, οι τρεις κόρες του Μαρία, Μαργαρίτα και Παναγιώτα και τα εγγόνια του, βιώνουν οδυνηρές στιγμές.

Ο Δημήτρης Καρράς υπήρξε ο μεγαλύτερος από τα οκτώ παιδιά της οικογένειας. Η οικογενειακή παράδοση συνεχίζεται μέσα από τα αδέλφια του Ευθύμιο και Γιάννη, που διατηρούν το γραφείο τελετών «Αφοί Καρρά» στην Πάτρα.

Η κηδεία του θα γίνει σήμερα στις 12 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Προδρόμου Ν. Ηλείας.

