Αχαΐα: Έφυγε από τη ζωή στα 56 του ο Δημήτρης Καρράς

Σήμερα το τελευταίο αντίο
Βαθιά θλίψη σκόρπισε στο Μαζαράκι Πηνείας και στην Αχαΐα η απώλεια του Δημητρίου Καρρά, ο οποίος υπηρέτησε την τοπική αυτοδιοίκηση.
Ο 59χρονος Δημήτρης Καρράς, πρώην πρόεδρος και μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Μαζαρακίου, έφυγε χθες από τη ζωή μετά από γενναία μάχη με σύντομη ασθένεια. Η οικογένειά του, η σύζυγός του Αγγελική, οι τρεις κόρες του Μαρία, Μαργαρίτα και Παναγιώτα και τα εγγόνια του, βιώνουν οδυνηρές στιγμές.
Ο Δημήτρης Καρράς υπήρξε ο μεγαλύτερος από τα οκτώ παιδιά της οικογένειας. Η οικογενειακή παράδοση συνεχίζεται μέσα από τα αδέλφια του Ευθύμιο και Γιάννη, που διατηρούν το γραφείο τελετών «Αφοί Καρρά» στην Πάτρα.
Η κηδεία του θα γίνει σήμερα στις 12 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Προδρόμου Ν. Ηλείας.
