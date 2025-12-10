Θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: 23χρονος σκοτώθηκε ακαριαία

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η βραδινή διαδρομή ενός 23χρονου στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του ακαριαία όταν η μηχανή του προσέκρουσε με δύναμη στις προστατευτικές μπάρες.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο 16ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, στο ρεύμα προς Χαλκιδική.

Πώς συνέβη

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεαρός οδηγός, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας στο ύψος της Θέρμης. Η μηχανή εξετράπη της πορείας της και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα προσέκρουσε στις μπάρες, με τη σύγκρουση να είναι τόσο σφοδρή που δεν άφησε περιθώρια σωτηρίας.

Αστυνομικοί και πλήρωμα του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο, όμως ο 23χρονος ήταν ήδη χωρίς τις αισθήσεις του. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Έρευνα για τα αίτια

Την προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης, που εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς οδήγησε στον μοιραίο εκτροχιασμό.