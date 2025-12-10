Μπλόκα αγροτών: «Απόβαση» στο λιμάνι του Βόλου- Πηγαίνουν Γέφυρα οι αγρότες Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας

Έφτασαν στον Βόλο τα πρώτα τρακτέρ απότο μπλόκο των αγροτών στις Μικροθήβες με σκοπό να αποκλείστουν το λιμάνι της Μαγνησίας. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή.

Οι αγρότες με τα τρακτέρ θέλουν να αποκλείσουν το λιμάνι του Βόλου έχοντας και τη συμπαράσταση και των επαγγελματιών ψαράδων της περιοχής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δυνάμεις της αστυνομίας έχουν αποκλείσει τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο του επιβατικού λιμανιού. Ισχυρή αστυνομική παρουσία υπάρχει και στο Τελωνείο, όπου τοποθετείται κλούβα των ΜΑΤ, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε πρόσβαση στο σημείο που οι αγρότες σχεδίαζαν να αποκλείσουν.

Ίδια εικόνα και στον εμπορευματικό σταθμό του λιμανιού, όπου ήδη έχουν παραταχθεί αστυνομικές δυνάμεις, εμποδίζοντας τους αγρότες να εισέλθουν και εκεί.

Αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας συγκεντρώθηκαν στις 8:30 το πρωί στον κόμβο Πλατύκαμπου, όπου συναντήθηκαν με τους αγρότες από τα μπλόκα του Ε65 σε Καρδίτσα και Τρίκαλα, ώστε να «κατηφορίσουν» προς τον Βόλο.

Aγρότες από Καρδίτσα, Τρίκαλα και Λάρισα, με τρακτέρ, αγροτικά οχήματα, ΙΧ αλλά και λεωφορεία κατευθύνονται προς τον Βόλο.

Άνοιγμα διοδίων για 4 ώρες της Γέφυρας Ρίου- Αντιρρίου

Σήμερα, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, οι αγρότες της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας, προχωρούν σε νέα δυναμική κινητοποίηση, σχεδιάζοντας το άνοιγμα των διοδίων στη γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό τους, το πρωί θα φτάσουν στο σημείο με αυτοκινητοπομπή, ενώ σε συντονισμό με τα υπόλοιπα μπλόκα της περιοχής θα σηκώσουν τις μπάρες των διοδίων, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων. Η παραμονή τους στο σημείο αναμένεται να διαρκέσει περίπου τέσσερις ώρες.

Παράλληλα, κλειστή παραμένει η μεγάλη περιμετρική οδός της Πάτρας, από τον κόμβο Κ1 στο λιμάνι έως την Οβρυά, με την κυκλοφορία να εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο.