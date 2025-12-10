Εντοπίστηκε η σορός του 63χρονου ψαρά που αγνοούνταν στην Πάργα

Μετά από πολυήμερες έρευνες, εντοπίστηκε η σορός του 63χρονου ψαρά που αγνοούνταν στην θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Αμμουδιά και τον Λύχνο, στην Πάργα.

Ο άντρας είχε πέσει από τη βάρκα του και οι επιχειρήσεις που ακολούθησαν για τον εντοπισμό του δεν είχαν αποδώσει.

Η σορός βρέθηκε να επιπλέει κοντά στην παραλία Λύχνος, ενώ κλήθηκε άμεσα το Λιμενικό για την ανάσυρση. Αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ιωαννίνων.