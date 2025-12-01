Αγνοείται ψαράς στη θαλάσσια περιοχή Λύχνος

Χωρίς αποτέλεσμα είναι μέχρι τώρα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 62χρονου ερασιτέχνη ψαρά από το Καναλάκι Πρέβεζας, στην ευρύτερη περιοχή της Πάργας.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο σκάφη του Λιμενικού και πολλά αλιευτικά.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το συγγενικό του πρόσωπο που βρισκόταν μαζί του στη βάρκα, εκτιμά πως ο 62χρονος πιθανόν να υπέστη καρδιακό επεισόδιο, έχασε την ισορροπία του, έπεσε στη θάλασσα και καθώς φορούσε μπότες το νερό τον τράβηξε κάτω χωρίς να μπορεί να αντιδράσει.

Πριν από λίγο βούτηξε και δύτης από την περιοχή χωρίς, όμως, να εντοπίσει κάτι.

Οι συντοπίτες του στο Καναλάκι κάνουν λόγο για τραγωδία, καθώς πριν από δύο χρόνια, στις 28 Νοεμβρίου, έχασε τη σύζυγό του.