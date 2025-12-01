Μάλγαρα: Οδηγός ΙΧ έπεσε πάνω σε τρακτέρ

Ένταση προκλήθηκε νωρίτερα στο μπλόκο των αγροτών στα Μάλγαρα.

Ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων ήταν σε εξέλιξη, οι αγρότες έκλεισαν και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Στον αυτοκινητόδρομο υπήρχαν αυτοκίνητα που δεν κατάφεραν να περάσουν και εγκλωβίστηκαν με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση μεταξύ των οδηγών και των αγροτών. Μάλιστα, ένας οδηγός χτύπησε πάνω σε ένα τρακτέρ τον προφυλακτήρα του οχήματός του και στη συνέχεια ακολούθησε ένα επεισόδιο με ύβρεις.

Τελικά, δημιουργήθηκε μία λωρίδα και όλα τα εγκλωβισμένα οχήματα αποχώρησαν.