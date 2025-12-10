Μπρα ντε φερ Τσίπρα με ΠΑΣΟΚ: Γιατί επέλεξε την Πάτρα για την παρουσίαση της «Ιθάκης»

Με μια πρώτη «πρόβα» αναμέτρησης των δυνάμεων της κεντροαριστεράς στην Πάτρα φαίνεται ότι θα εξελιχθεί η δεύτερη εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στην Πάτρα, όπου το ΠΑΣΟΚ ακόμη και τα χρόνια της κρίσης κατάφερε να διατηρήσει σημαντικό «αποτύπωμα», ενώ το τελευταίο διάστημα επιχειρούσε την επανασυσπείρωση των ευρύτερων δυνάμεων του χώρου.

Ένα νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα σε αυτή τη φάση, στην αχαϊκή πρωτεύουσα και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, αλλάζει τα δεδομένα και οδηγεί αναπόδραστα σε ένα σκληρό μπρα ντε φερ με το ΠΑΣΟΚ κατά την προεκλογική περίοδο, όπως γράφει το protothema.gr.

Η βάση εκκίνησης για το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα από την άλλη πλευρά είναι αναμφίβολα ο κόσμος της Πάτρας που στήριξε τον ΣΥΡΙΖΑ στη χειρότερή του στιγμή, δηλαδή στις διπλές εκλογές του 2023 καθώς και στις ευρωεκλογές ένα χρόνο μετά. Έμπειρα στελέχη στην αχαϊκή πρωτεύουσα θυμίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στις διπλές κάλπες στη Δυτική Ελλάδα πήρε μεγαλύτερο ποσοστό από το πανελλαδικό, κάτι που συνέβη και στις ευρωεκλογές το 2ο24 επί Κασσελάκη. Συγκεκριμένα τον Ιούνιο του 2023 ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε στην Αχαΐα 23,20% (έχασε τέσσερις μονάδες από τις εκλογές του Μαΐου που προηγήθηκαν) «κρατώντας» απόσταση περίπου 10 μονάδων από το τρίτο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ που έφτασε στο 13,70%. Στις ευρωεκλογές το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ έπεσε στο 18,45% και του ΠΑΣΟΚ ανέβηκε μόλις μία μονάδα και έφτασε στο 14,45%. Η Κουμουνδούρου διατήρησε υψηλά ποσοστά και στις άλλες περιφέρειες της Δυτικής Ελλάδας, στην Αιτωλοακαρνανία και την Ηλεία- το μόνο μπρα ντε φερ που κέρδισε το ΠΑΣΟΚ στις ευρωεκλογές με τον ΣΥΡΙΖΑ μετά και τις διασπάσεις ήταν πάντως στην Ηλεία όπου ήρθε δεύτερο με ποσοστό 22,66% (εκλέχτηκε εκ νέου ο Μιχάλης Κατρίνης καταφέρνοντας να ενισχύσει τη δυναμική του κόμματος)), ενώ η Κουμουνδούρου έγραψε 16,04%.

Το αναμενόμενο μπρα ντε φερ με αφετηρία στην Πάτρα αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον αφού αφορά δύο πρώην πρωθυπουργούς, τον Αλέξη Τσίπρα και τον Γιώργο Παπανδρέου που εκλέγεται στην περιοχή, με το έντονο «παπανδρεϊκό» στοιχείο αλλά και με τις έντονες εσωκομματικές κόντρες οι οποίες αποτυπώθηκαν και κατά τον περσινές εσωκομματικές εκλογές για την εκλογή ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Τοπικά στελέχη αναμένουν, ειδικά μετά από την ανακοίνωση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα μια σκληρή κόντρα με τη Χαριλάου Τρικούπη, σημειώνοντας ότι το κλίμα στις οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή δείχνει ότι έχουν ήδη στρέψει το βλέμμα τους προς το εγχείρημα Τσίπρα.

Είναι προφανές ότι ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε την Πάτρα και όχι τη Θεσσαλονίκη για δεύτερο σταθμό των περιοδειών για την παρουσίαση της Ιθάκης, καθώς στη Δυτική Ελλάδα είναι πιο ευνοϊκό το κλίμα, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα παρατηρούνται σημάδια συνεχούς αποσυσπείρωσης των δυνάμεων που έμειναν στον ΣΥΡΙΖΑ και στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις. Ο χώρος που θα φιλοξενήσει την εκδήλωση, σύμφωνα με πληροφορίες, το ROYAL με θέα το νέο λιμάνι της Πάτρας σηκώνει μια συναυλία 1200 ατόμων και επιπλέον έχει εξώστες.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι ενδεχομένως και η ημερομηνία της εκδήλωσης για την «Ιθάκη» στην Πάτρα. Θα γίνει το απόγευμα της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου, την ημέρα της συζήτησης σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών στη βουλή και της ψήφισης του προϋπολογισμού. Σε κάθε περίπτωση ο κ. Τσίπρας θα αναφερθεί στο περιεχόμενο του βιβλίου, αλλά το «στοίχημα» μέσω της «ανάγνωσης» στην Πάτρα είναι αφενός το άνοιγμα προς όλες τις κεντροαριστερές δυνάμεις και δη προς τις παπανδρεϊκές αλλά και μια νέα «μονομαχία» με την κυβέρνηση Μητσοτάκη.