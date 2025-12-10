Κόντρες κάθε μέρα στην Πάτρα - Ωρα 19.15 δυο μηχανές γκαζώνουν στην ΝΕΟ Πατρών Κορίνθου - ΗΧΗΤΙΚΟ

Ημέρα Τρίτη, τα εμπορικά καταστήματα είναι ανοιχτά, η κίνηση είναι αυξημένη στους δρόμους εξαιτίας και της αποκλεισμένης περιμετρικής οδού της Πάτρας και κάποιοι "τα στήνουν" και κάνουν κόντρα στην ΝΕΟ Πατρών Κορίνθου.

Κάθε βράδυ οργανώνονται κόντρες στην Πάτρα με μηχανές μεγάλου κυβισμού και επίσης φτιαγμένα ΙΧ αυτοκίνητα πολλών ίππων. Οι ώρες που γίνονται αυτοσχέδιοι αγώνες είναι συνήθως μετά τις 23.00 το βράδυ. Τη νύχτα της Τρίτης ωστόσο κάποιοι έκαναν πίστα αγώνων την ΝΕΟ Κορίνθου Πατρών 19.15, μια ώρα που τα εμπορικά καταστήματα είναι σε πλήρη λειτουργία και η κίνηση είναι αυξημένη εκτός των άλλων και εξαιτίας των μπλόκων των αγροτών.

Αξίζει να αναφέρουμε πως η κόντρα έγινε στο τμήμα της Νέας Εθνικής οδού από το ύψος της οδού Αμερικής έως την Διγενή Ακρίτα και με κατεύθυνση προς το Ρίο.