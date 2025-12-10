Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Πάτρα: Τέλος εποχής, μετά από 26 χρόνια, για γνωστό καφέ στην πλατεία Τριών Συμμάχων

Η παραλιακή ζώνη της Πάτρας χάνει ένα σημείο αναφοράς

Μετά από 26 χρόνια λειτουργίας, το πολύ γνωστό καφέ «Σταθμός» στην πλατεία Τριών Συμμάχων κατέβασε προχθές ρολά, βάζοντας τέλος σε μια μακρά πορεία στον χώρο της εστίασης της Πάτρας, σύμφωνα με ανάρτηση του δημοσιογράφου Ανδρέα Βρη.

Από την έναρξή του το 1999, το καφέ αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την παραλιακή ζώνη, προσφέροντας ζωντάνια σε μια περιοχή που μέχρι τότε ήταν υποβαθμισμένη.

Παρά τις προσπάθειες της ιδιοκτησίας, οι αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς και η οικονομική πίεση οδήγησαν στο οριστικό κλείσιμο. Σήμερα, ο χώρος παραμένει σκοτεινός και άδειος, δίπλα στη συνεχή διέλευση εκατοντάδων ανθρώπων από τον προαστιακό.

