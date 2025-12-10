Back to Top
Πάτρα: Η ανησυχία του γείτονα οδήγησε στον εντοπισμό νεκρού άνδρα

Δεν τον είχε δει μέρες και ενημέρωσε την αστυνομία

Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε το βράδυ της Τρίτης στην Παραλία Πατρών, σε περιστατικό που κινητοποίησε τις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γείτονας του άνδρα, ανησυχώντας καθώς είχε μέρες να τον δει, ενημέρωσε τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι, αφού άνοιξαν την πόρτα του διαμερίσματος, διαπίστωσαν ότι ο άνδρας ήταν νεκρός. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό παραμένουν, μέχρι στιγμής, αδιευκρίνιστες και οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστώσουν τα αίτια του θανάτου.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Νεκρός άνδρας Παραλία Πατρών

