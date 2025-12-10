Άνοιγμα διοδίων για 4 ώρες της Γέφυρας Ρίου- Αντιρρίου από αγρότες Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας

Σήμερα, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, οι αγρότες της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με πληροφορίες, προχωρούν σε νέα δυναμική κινητοποίηση, σχεδιάζοντας το άνοιγμα των διοδίων στη γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό τους, το πρωί θα φτάσουν στο σημείο με αυτοκινητοπομπή, ενώ σε συντονισμό με τα υπόλοιπα μπλόκα της περιοχής θα σηκώσουν τις μπάρες των διοδίων, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων. Η παραμονή τους στο σημείο αναμένεται να διαρκέσει περίπου τέσσερις ώρες.

Παράλληλα, κλειστή παραμένει η μεγάλη περιμετρική οδός της Πάτρας, από τον κόμβο Κ1 στο λιμάνι έως την Οβρυά, με την κυκλοφορία να εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο.

Με καταλήψεις σχολείων στηρίζουν τους αγρότες οι μαθητές

Σε κατάληψη των σχολείων τους προχώρησαν οι μαθητές σε αγροτικές περιοχές της Αχαΐας, με στόχο να στηρίξουν τις κινητοποιήσεις των αγροτών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πρόκειται για τα γυμνάσια Φαρρών, Σταυροδρομίου, Ριόλου, Ερυμάνθειας, Χαλανδρίτσας και τα λύκεια Ερυμάνθειας και Φαρρών.

Μάλιστα, οι μαθητές στην ανακοίνωσή τους, τονίζουν ότι προχωρούν στις καταλήψεις με στόχο να στηρίξουν τους γονείς τους που βρίσκονται στα μπλόκα και έχουν στο πλευρό τους και τον σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Φαρρών, καθώς και τον δήμαρχο του Δήμου Ερυμάνθου.

Την επιστολή, υπογράφει η πρόεδρος του 15μελους του Λυκείου Φαρρών, που μεταξύ άλλων αναφέρει: «Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως από τη Δευτέρα 8/12, το σχολείο των Φαρρών παραμένει κλειστό, στηρίζοντας τον αγώνα των αγροτών, των ανθρώπων που αποτελούν σε μεγάλο ποσοστό τους γονείς και τις οικογένειές μας.

Επιπλέον, από την Δευτέρα 8/12 το σχολείο Φαρρών έχει προβεί σε κατάληψη αλλά και από σήμερα Τετάρτη 10/12, τα σχολεία Φαρρών, Ερυμάνθειας, Χαλανδρίτσας, Σταυροδρομίου, θα παραμείνουν επίσης κλειστά μέχρι νεοτέρας, συμμετέχοντας συλλογικά σε αυτή τη σημαντική κίνηση στήριξης.

Θα θέλαμε να γίνει γνωστό και να δημοσιευθεί και ο δικός μας αγώνας. Μαζί μας βρίσκεται ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς και ο δήμαρχος του Δήμου Ερυμάνθου, οι οποίοι στηρίζουν ενεργά την προσπάθειά μας και στέκονται στο πλευρό μαθητών, οικογενειών και της τοπικής κοινωνίας».

ΟΛΠΑ: Μέσα από το λιμάνι οι νταλίκες στη διαδρομή Ηρώων Πολυτεχνείου- Αγίου Νικολάου

Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών, όπως έκανε γνωστό, προχωρά σε έκτακτο μέτρο λόγω του κυκλοφοριακού φόρτου που προκαλούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις.

Όπως αναφέρει, "κατόπιν αξιολόγησης της οριακής πλέον κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στο οδικό δίκτυο της πόλης της Πάτρας, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, ανακοινώνει ότι από Τετάρτη 10/10/2025 και ώρα 7:00 π.μ. και μέχρι νεωτέρας : Τίθεται σε άμεση εφαρμογή έκτακτο επιχειρησιακό μέτρο, με το οποίο επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο η διέλευση φορτηγών βαρέως τύπου (νταλίκες) εντός της λιμενικής ζώνης, στη διπλής κατεύθυνσης διαδρομή Ηρώων Πολυτεχνείου – Αγίου Νικολάου, με μοναδικό σκοπό τη δραστική αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και την αποτροπή πλήρους κυκλοφοριακής κατάρρευσης. Το μέτρο είναι προσωρινό, απολύτως αναγκαίο και έκτακτου χαρακτήρα, εφαρμόζεται άμεσα και θα επανεκτιμάται σε καθημερινή βάση. Η υλοποίησή του γίνεται σε πλήρη συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, με αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας και της λειτουργικότητας του λιμένα".

«Ας έρθουν να μας συλλάβουν»

Οι αγρότες εμφανίζονται αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση. «Ας έρθουν να μας συλλάβουν», δηλώνουν χαρακτηριστικά στελέχη των μπλόκων, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να κάνουν πίσω όσο δεν λαμβάνουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Σε όλη τη χώρα, οι τοπικές συνελεύσεις καθορίζουν τα επόμενα βήματα της κινητοποίησης, με κοινό παρονομαστή την επιμονή για δικαίωση. Αγρότες και κτηνοτρόφοι ζητούν την άμεση καταβολή όλων των οφειλόμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων, εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής, αφορολόγητο πετρέλαιο, πλαφόν 7 λεπτών στο αγροτικό ρεύμα και ριζική αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνει στο 100% παραγωγή και κεφάλαιο για κάθε ζημιά.

Οι εξελίξεις πλέον στρέφουν όλα τα βλέμματα στη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στη Νίκαια. Εκεί αναμένεται να ληφθούν οι κρίσιμες αποφάσεις για την πορεία των κινητοποιήσεων, με τους αγρότες να επισημαίνουν πως η στάση τους από δω και πέρα θα εξαρτηθεί από τις πρωτοβουλίες ή την απουσία πρωτοβουλιών της κυβέρνησης.