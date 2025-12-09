Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Διακοπή ρεύματος στο Δημαρχείο την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου

Πάτρα: Διακοπή ρεύματος στο Δημαρχείο τη...

Δεν θα είναι δυνατές οι ηλεκτρονικές συναλλαγές των δημοτών

Λόγω προγραμματισμένης συντήρησης του υποσταθμού μέσης τάσης που τροφοδοτεί τις εγκαταστάσεις του Δήμου στο νέο Δημαρχείο (Μαιζώνος 19) θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτροδότησης την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου από τις 3 μμ έως τις 6 μμ, γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του ο Δήμος.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής και για όλο το υπόλοιπο διάστημα της ημέρας, δεν θα είναι δυνατές οι ηλεκτρονικές συναλλαγές των δημοτών.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Το κρέας στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι: μια… ακριβή ιστορία

Πάτρα: Κατεστραμμένοι αρμοί και φθορές στο πλακόστρωτο, στην Παντοκράτορος, μέσα σε λίγους μήνες - ΦΩΤΟ

Πάτρα: 8χρονος έκλεψε προϊόντα από μαγαζί- Συνελήφθη η μητέρα του

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Διακοπή ρεύματος

Ειδήσεις