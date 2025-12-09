Πάτρα: Διακοπή ρεύματος στο Δημαρχείο την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου

Δεν θα είναι δυνατές οι ηλεκτρονικές συναλλαγές των δημοτών
Λόγω προγραμματισμένης συντήρησης του υποσταθμού μέσης τάσης που τροφοδοτεί τις εγκαταστάσεις του Δήμου στο νέο Δημαρχείο (Μαιζώνος 19) θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτροδότησης την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου από τις 3 μμ έως τις 6 μμ, γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του ο Δήμος.
Κατά τη διάρκεια της διακοπής και για όλο το υπόλοιπο διάστημα της ημέρας, δεν θα είναι δυνατές οι ηλεκτρονικές συναλλαγές των δημοτών.
