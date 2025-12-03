Πάτρα: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αγυιά μετά την έκρηξη σε υποσταθμό

Η ηλεκτροδότηση στην περιοχή της Αγυιάς στην Πάτρα αποκαταστάθηκε πλήρως, μετά το μπλακ άουτ που προκλήθηκε νωρίτερα λόγω έκρηξης σε υποσταθμό της ΔΕΗ στο Ζαβλάνι.

Τα συνεργεία της ΔΕΗ ολοκλήρωσαν τις εργασίες αποκατάστασης και το ρεύμα επέστρεψε σταδιακά σε κατοικίες, καταστήματα και επιχειρήσεις. Οι κάτοικοι είχαν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση για αρκετή ώρα, γεγονός που δημιούργησε προβλήματα στην περιοχή.

Πλέον η παροχή έχει επανέλθει κανονικά.