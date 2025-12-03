Κλούβα των ΜΑΤ παραλίγο να εμβολίσει αγρότες στον Προμαχώνα - ΕΔΕ από την ΕΛΑΣ

Αίσθηση προκαλεί βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας και δείχνει κλούβα της ΕΛΑΣ να επιχειρεί να σπάσει μπλόκο αγροτών στον κόμβο Πετριτσίου στις Σέρρες.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο οδηγός της κλούβας κάνει αναστροφή, και περνάει με ταχύτητα ανάμεσα από τα τρακτέρ, ενώ την ίδια ώρα έντρομοι οι αγρότες τρέχουν στην άκρη για να μην τους χτυπήσει.

Μάλιστα, ορισμένοι αγρότες άρχισαν να χτυπούν την κλούβα πριν αυτή απομακρυνθεί με ταχύτητα.

Από την πλευρά της η ΕΛΑΣ διέταξε ΕΔΕ ώστε να διερευνηθεί το περιστατικό με τον οδηγό της κλούβας.