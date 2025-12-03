Πάτρα: Το επικίνδυνο σημείο της οδού Κορίνθου- Πεζοί στο δρόμο, φόβος νέας κατάρρευσης- ΦΩΤΟ

Η εικόνα των πεζών που προσπαθούν να κινηθούν ανάμεσα στα αυτοκίνητα στην οδό Κορίνθου, αμέσως μετά τη Γούναρη και δίπλα στο κτίριο της παλιάς Νομαρχίας, προκαλεί ανησυχία.

Το σημείο είναι από τα πλέον πολυσύχναστα στο κέντρο της Πάτρας, με συνεχόμενη ροή ανθρώπων και οχημάτων, γεγονός που κάνει την κατάσταση ακόμη πιο επικίνδυνη.

Το πεζοδρόμιο έχει αποκλειστεί με κορδέλες από την Αστυνομία, ύστερα από την κατάρρευση τμήματος της οροφής παλιού, εγκαταλελειμμένου κτιρίου, πριν περίπου ένα μήνα, με αποτέλεσμα οι διερχόμενοι να μην έχουν άλλη επιλογή από το να κατέβουν στον δρόμο.

Οι επαγγελματίες της περιοχής τονίζουν ότι η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί, καθώς ο κίνδυνος νέας κατάρρευσης και κυρίως ατυχήματος πεζού, είναι υπαρκτός.

Αν και η πτώση των σοβάδων, τότε, δεν προκάλεσε τραυματισμούς, η ανησυχία παραμένει, καθώς το κτίριο παρουσιάζει εδώ και χρόνια σοβαρά προβλήματα και χαρακτηρίζεται ως μία από τις πολλές «βόμβες» εγκατάλειψης στο ιστορικό κέντρο.