Πάτρα: Δρόμος… κομμάτια η οδός Ομήρου στην Αρόη- Μεγάλη καθίζηση σήμερα το πρωί- Οι κάτοικοι είχαν προειδοποιήσει- ΦΩΤΟ

Μια εξέλιξη που επί μήνες προσπαθούσαν να αποτρέψουν, βίωσαν σήμερα οι κάτοικοι της οδού Ομήρου στην Αρόη, καθώς σημειώθηκε τελικά νέα μεγάλη καθίζηση στο επίμαχο σημείο του δρόμου για το οποίο έχει χυθεί πολύ μελάνι.

Η σημερινή κατάρρευση τμήματος του οδοστρώματος έρχεται σχεδόν έναν χρόνο μετά το εξώδικο που είχαν αποστείλει στον Δήμο Πατρέων, με το οποίο ζητούσαν άμεση υλοποίηση έργων αντιστήριξης για την προστασία τόσο του δρόμου όσο και των πολυκατοικιών που βρίσκονται ακριβώς δίπλα. Οι κάτοικοι είχαν επισημάνει, σε ρεπορτάζ του thebest.gr, με σαφήνεια ότι τα συσσωρευμένα όμβρια ύδατα, οι ρωγμές και η διάβρωση του υπεδάφους είχαν ήδη δημιουργήσει επικίνδυνες συνθήκες, ενώ προειδοποιούσαν πως κάθε νέα βροχόπτωση επιδείνωνε περαιτέρω την κατάσταση. «Μιλάμε για έναν δρόμο που είναι στο κέντρο της Πάτρας, απέναντι από σχολείο, σε μια συστοιχία πολυκατοικιών, οι οποίες υποφέρουν από το γεγονός ότι ο Δήμος, δεν έχει κάνει κανένα έργο και δεν έχει λάβει καμία μέριμνα για το πού καταλήγουν τα όμβρια ύδατα. Βρισκόμαστε σε επικλινές έδαφος, με αποτέλεσμα, λόγω των ρωγμών που έχουν δημιουργηθεί στο δρόμο και βρίσκονται σε επαφή με τα όρια της πολυκατοικίας και ειδικά με τα υπόγεια γκαράζ, να έχουν δημιουργηθεί ρήγματα τα οποία μεταφέρουν όλα τα νερά κάθε φορά που βρέχει στα θεμέλια της πολυκατοικίας».

Υπενθυμίζεται πως ο Αντιδήμαρχος Έργων Παναγιώτης Μελάς είχε δηλώσει τότε στο thebest.gr ότι «υπάρχει πρόβλημα στον δρόμο αλλά όχι στην πολυκατοικία. Δεν γίνεται ο δρόμος να κρατάει την πολυκατοικία, η πολυκατοικία είναι θεμελιωμένη και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για να πέσει», υποστηρίζοντας ότι η μελέτη των 800.000 ευρώ αναζητεί χρηματοδότηση.

Οι κάτοικοι, ωστόσο, επέμεναν τότε ότι οι ρωγμές βρίσκονται σε άμεση επαφή με τα θεμέλια των κτιρίων και πως η μη υλοποίηση κανενός έργου για σχεδόν μια δεκαετία επιδείνωνε συνεχώς την κατάσταση.

Η περιοχή παραμένει σε επιφυλακή, ενώ οι κάτοικοι αναμένουν άμεσα βήματα από τον Δήμο, τονίζοντας ότι πλέον δεν υπάρχει χρόνος για άλλες καθυστερήσεις.